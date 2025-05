USAs finansminister Scott Bessent og handelsrepresentant Jamieson Greer omtaler nå resultatet av helgens handelssamtaler med Kina som «en avtale vi inngikk med våre kinesiske partenere», melder Reuters.

Amerikanerne skrøt av en «avtale» for å redusere det amerikanske handelsunderskuddet, mens kinesiske tjenestemenn sa at de to partene hadde oppnådd «viktig enighet» og blitt enige om å lansere et nytt økonomisk dialogforum.

Ingen av dem delte flere detaljer etter de to dager lange samtalene i Sveits, og Kinas visestatsminister He Lifeng sa at en felles uttalelse vil bli offentliggjort i Genève mandag.

– Det er viktig å forstå hvor raskt vi klarte å komme til enighet, noe som gjenspeiler at forskjellene kanskje ikke var så store som man trodde, sa Greer, ifølge Reuters.

I dag er de amerikanske tollsatsene på kinesiske varer på hele 145 prosent, mens kineserne har satt en toll på 125 prosent på amerikanske varer. Den amerikanske finansministeren har tidligere uttalt at disse tollsatsene utgjør et handelsembargo mellom verdens to største økonomier og må «deeskaleres».

Rolige børser

Investorene er nå avventende før detaljer fra handelssamtalene offentliggjøres.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,37 prosent, CSI 300 er opp 0,61 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,93 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,03 prosent.

Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,65 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,15 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,73 prosent.

I India stiger Nifty 50 hele 2,77 prosent etter at landet i helgen inngikk en våpenhvile med Pakistan.