Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Olav Thon Gruppen og Universal Presentkort har tjent hundrevis av millioner kroner på gavekort som aldri blir brukt. Nå mister de pengemaskinen.

Oslo tingrett slår fast at gavekortene er å anse som elektroniske penger, som innebærer at det må søkes konsesjon som finansforetak for å fortsette virksomheten.

Restaurantkonsernet Akershusgruppen kjøper seg stadig større. Nå har det overtatt restaurantene Cru Vin & Kjøkken, Brasserie CouCou og Ludo i Oslo, der skilegenden Thomas Alsgaard har vært deleier.

I 2023 hadde Akershusgruppen en omsetning på nærmere 480 millioner kroner. Etter en rekke oppkjøp nærmer de seg nå 900 millioner kroner.

Zinzino-gründer Finn Ørjan Sæle er blitt 1 milliard kroner rikere så langt i år etter eventyrlig salgsvekst for selskapets kosttilskuddsprodukter.

For tre måneder siden ble Sæle milliardær. Nå er han god for nesten 2 milliarder. Sammen med kona Hilde er han hovedeier i Zinzino, som har eksplodert på børs.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kvinnemas – igjen. Investorene Bjørn Rune Gjelsten, Olav Nils Sunde og Egil Stenshagen, som er blant de beste i landet, blir hengt ut i Aftenposten fordi de åpent sier at antallet kvinner i styret ikke betyr noe.

De tilpasser styrene slik at de kan bruke de beste, og krever at de har den kompetanse de ønsker. Menn er ikke bedre enn kvinner. Kjønnsdebatt her er bortkastet, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Desert Control: Kl. 06.30, webcast kl. 16.00

Kraft Bank: Kl. 08.00, Hotel Continental kl. 11.30, webcast

SpareBank 1 Helgeland: Webcast kl. 10.00

Shelf Drilling: Audiocast kl. 15.00

Makro:

Japan: Driftsbalanse mars, kl. 01.50

Danmark: Inflasjon april, kl. 08.00

Utenlandske:

Fox, Mazda Motor, Suzuki Motor

Ekskl. utbytte:

Aker BP, Cambi, Norsk Hydro, Stainless Tankers

Ordinær generalforsamling:

Kid, Vår Energi