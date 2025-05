Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 1,2] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at investorene sendte børsene i Asia oppover mandag, etter oppløftende meldinger fra helgens møte mellom USA og Kina angående handel.

«Før helgen ble USA og Storbritannia enige om en ny handelsavtale, og det ventes at flere slike avtaler vil komme på plass innen kort tid. Mye tyder på at India og Japan står for tur», påpeker analytikeren.

Berntsen mener disse hendelsene understreker en viktig realitet.

«Handel mellom land er langt mer enn økonomisk samhandling. Det er også et kraftfullt verktøy for fred og stabilitet. Når nasjoner knyttes sammen gjennom økonomiske interesser, blir terskelen for konflikt høyere. Det er ikke tilfeldig at EU nettopp har handel som sin grunnstein», skriver han.

Analytikeren påpeker at aktuelle eksempler fra helgens hendelser understreker nettopp denne dynamikken.

«Våpenhvilen mellom India og Pakistan, kombinert med løfter om økt handel med USA, illustrerer tydelig hvordan økonomi og fred henger sammen. Tilsvarende skaper utsiktene til en avtale mellom Ukraina og Russland, samt USAs aktive innsats for nye atom- og fredsavtaler med Iran og i Gaza, håp om stabilitet gjennom samarbeid», skriver Berntsen.

«President Trump kan stå foran en uke av historiske dimensjoner, dersom flere av disse avtalene kommer i havn. Slike «deal-weeks» viser handelens makt i storpolitikken, men det understreker også behovet for politisk vilje og vedvarende diplomati for å sikre varige resultater», fortsetter han.

Asia

USAs finansminister Scott Bessent og handelsrepresentant Jamieson Greer omtaler nå resultatet av helgens handelssamtaler med Kina som «en avtale vi inngikk med våre kinesiske partenere», melder Reuters.

Investorene er nå avventende før detaljer offentliggjøres. Shanghai Composite i Kina styrkes 0,37 prosent, CSI 300 er opp 0,61 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,93 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,03 prosent.

Nifty 50 i India klatrer hele 2,77 prosent etter at landet i helgen inngikk en våpenhvile med Pakistan.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen opp 0,66 prosent til 64,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,74 prosent på 61,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,27 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De toneangivende indeksene bød ikke akkurat opp til dans fredag. Torsdag annonserte USAs president Donald Trump en handelsavtale med Storbritannia, men markedet holdt igjen i påvente av samtaler med Kina i helgen.

S&P 500 falt 0,1 prosent, Dow Jones ned 0,3 prosent, mens Nasdaq sto stille. Ser man på hele uken, endte indeksene med moderate tap.