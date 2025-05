Rasmussengruppen har solgt 25,7 millioner aksjer i B2 Impact, opplyses det i en børsmelding.

Selskapets eierandel i B2 Impact vil dermed mer enn halveres - fra 13,32 til 6,34 prosent.

Etter transaksjonen sitter Rasmussengruppen igjen med 17,4 millioner aksjer.

B2 Impact ble fredag sist omsatt for 12,06 kroner. Dersom Rasmussengruppen solgte på denne kursen, vil det bety at de solgte aksjer for over 300 millioner kroner.

I en separat melding opplyses det også at Gulen Invest, et selskap kontrollert av Fitzroy Norge, har kjøpt 25,7 millioner aksjer i B2 Impact.

Etter transaksjonen eier Gulen Invest totalt 36.827.738 aksjer tilsvarende 9,99 prosent av B2 Impact.