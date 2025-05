Equinor stiger 2,56 prosent til 244,30 kroner, mens Aker BP styrkes 3,93 prosent til 235,30 kroner. Vår Energi klatrer 2,72 prosent til 29,47 kroner.

Andre bevegelser

Cavendish Hydrogen stiger mandag 31,59 prosent til 19,08 kroner, uten noen nye meldinger. Selskapet skal legge frem sine førstekvartalstall torsdag.

Den siste måneden er Cavendish opp voldsomme 264 prosent, mens den siden nyttår er styrket 122 prosent.

Kongsberg Gruppen fortsetter raset, og er nå ned 3,35 prosent til 1.572,50 kroner. Aksjen falt fredag 8,7 prosent, etter å ha steget 4,9 prosent etter solide kvartalstall torsdag.

DNB Carnegie-analytiker Niclas Gehin nedgraderte fredag Kongsberg fra hold til selg, og kuttet kursmålet fra 1.450 til 1.250 kroner. – Forventningene er for høye, mente analytikeren.

Norwegian løser inn obligasjonslån og får den norske stat som storaksjonær. Norwegian stiger 0,69 prosent til 13,90 kroner.

Statens andeler i det konvertible lånet stammer fra Norwegians rekonstruksjon i mai 2021, og etter konverteringen vil staten ha en aksjepost på 6,37 prosent i Norwegian.

Etter 18 års ventetid har Nordic Mining nå, noen få måneder på overtid, sendt avgårde den første skipslasten med mineraler fra anlegget i Engebøfjellet. Aksjen styrkes mandag 13,48 prosent til 22,45 kroner.

Mowi faller 0,32 prosent til 187,00 kroner. ABG Sundal Collier nedjusterer nå kursmålet på aksjen fra 266 til 225 kroner, men gjentar kjøpsanbefalingen.

Rasmussengruppen har solgt 25,7 millioner aksjer i B2 Impact, mens det i en separat melding opplyses at Gulen Invest, et selskap kontrollert av Fitzroy Norge, har kjøpt like mange aksjer. B2 Impact-aksjen faller 0,66 prosent til 11,98 kroner, som dagens foreløpig mest omsatte.

Shelf Drilling stiger 4,01 prosent til 5,45 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall. Selskapet fikk syv rigger suspendert i Saudi-Arabia før jul, men reagerte raskt og kunne se marginene øke i første kvartal. Resultatet før skatt endte på 25,2 millioner dollar, nær en femdobling fra samme periode i fjor.

Prosafe er erklært som vinner av en anbudsprosess hos Petrobras, for en fireårig kontrakt med «Safe Notos» til en verdi på rundt 204 millioner dollar. Aksjen klatrer 6,44 prosent til 9,09 kroner.