Flere aksjer er overkjøpt – kan stå foran en korreksjon

CNBC har identifisert flere aksjer på New York-børsen som har kommet i et såkalt overkjøpt territorium, basert på 14-dagers RSI (relativ styrkeindeks). En RSI over 70 kan indikere at aksjen er overkjøpt og kan være moden for en tilbakegang, mens en RSI under 30 tilsier at aksjen er oversolgt og potensielt kan stige.

Microsoft er overkjøpt

Blant de mest overkjøpte aksjene denne uken er Microsoft, med en RSI på 70,2. Uken før var også teknologigiganten blant Wall Streets mest overkjøpte aksjer etter å ha steget 11 prosent på én uke, drevet av sterke kvartalstall og optimistiske prognoser.

Microsoft har utviklet seg bedre enn markedet i 2025, med en oppgang på fire prosent, mens S&P 500 hittil i år er ned nesten fire prosent. CNBC understreker at aksjen er populær blant analytikerne, hvor majoriteten opererer med en kjøpsanbefaling og et konsensuskursmål som tilsier en oppgang på mer enn 14 prosents.

Overkjøpte aksjer på Wall Street Selskap RSI Analytiker-konsensus Oppside/nedside i forhold til kursmål Howmet Aerospace 70,7 Kjøp 3,6 IDEXX Laboratories 70,5 Kjøp 4 Leidos Holdings 72,2 Kjøp 10,9 Mosaic 71,1 Kjøp 9,3 Microsoft 70,2 Kjøp 14,2 Paycom Software 70,1 Hold −4,9 Quanta Services 72,1 Kjøp 6,6 Rockwell Automation 71,2 Kjøp 2,3 Trane Technologies 70,1 Hold 1,3 Kilde: CNBC

Høy RSI

Rockwell Automation havner også på listen etter en kursoppgang på over 16 prosent forrige uke, med en RSI på 71,2. Aksjen steg nesten 12 prosent på én dag etter at selskapet leverte bedre enn ventede resultater for sitt regnskapsmessige andre kvartal.

Også gjødselprodusenten Mosaic og HR-programvareselskapet Paycom Software hadde en RSI på over 70. Mosaic steg mer enn syv prosent i løpet av uken, mens Paycom la på seg over 11 prosent.

Oversolgte aksjer

På motsatt side av spekteret finner vi bioteknologiselskapet Vertex Pharmaceuticals og forsikringsgiganten UnitedHealth Group, som begge er blant de mest oversolgte aksjene, ifølge CNBC.

Vertex falt over 15 prosent etter skuffende kvartalstall, mens UnitedHealth falt nesten fem prosent i løpet av uken. I løpet av den siste måneden har UnitedHealth falt over 34 prosent, etter at selskapet nedjusterte sin resultatprognose for 2025.