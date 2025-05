Norsk gigant stiger etter tollavtale

På fredag nedgraderte DNB Carnegie-analytiker Niclas Gehin Kongsberg-aksjen fra hold til selg, og senket kursmålet.

Mandag morgen kom meldingen om at den norske stat blir storeier i flyselskapet Norwegian. Det skjer ved at selskapet innfrir et konvertibelt obligasjonslån, og ender med en aksjepost på 6,37 prosent. Det gir imidlertid ikke store utslag i NAS-kursen, som stiger 0,9 prosent.

Ventetiden er over for Nordic Mining, som etter 18 år har sendt den første skipslasten med mineraler fra anlegget i Engebøfjellet. Nå lover adm. direktør Finn Ivar Marum at selskapet går break-even i 2026. Det gjør at aksjeursen sendes opp 12 prosent.

På torsdag legger Cavendish Hydrogen frem kvartalstallene, men på mandag stiger aksjen hele 30,6 prosent. På under en måned har aksjen steget over 280 prosent.

Ellers stiger Mowi-aksjen, etter å ha falt tidligere på mandag, med 0,1 prosent til 187,80 kroner. ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på aksjen fra 266 til 225 kroner, men gjentar kjøpsanbefalingen.

Rasmussengruppen har solgt 25,7 millioner aksjer i B2 Impact, mens det i en separat melding opplyses at Gulen Invest, et selskap kontrollert av Fitzroy Norge, har kjøpt like mange aksjer. B2 Impact-aksjen faller 0,2 prosent.

Ellers stiger Shelf Drilling 1,7 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall. Selskapet fikk syv rigger suspendert i Saudi-Arabia før jul, men reagerte raskt og kunne se marginene øke i første kvartal. Resultatet før skatt endte på 25,2 millioner dollar, nær en femdobling fra samme periode i fjor.

Prosafe meldte mandag at det har vunnet en anbudsprosess hos Petrobras, for en fireårig kontrakt med «Safe Notos» til en verdi på rundt 204 millioner dollar. Aksjen klatrer 14,4 prosent, etter at handelen var suspendert i drøyt ti minutter fra klokken 13.

SoftwareOne, som nylig fikk aksepter på over 90 prosent av Crayon, fikk mandag grønt lys til sin planlagte dobbeltnotering på Oslo Børs. Crayon stiger 2,7 prosent.