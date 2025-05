Trump sørger for kraftig børsoppgang i USA

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 4,1 prosent, Dow Jones er opp 2,6 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 2,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9,9 prosent til 19,74.

USA/Kina

USA vil de neste tre månedene ilegge import fra Kina 30 prosent toll, mens Kina legger 10 prosent på import fra USA.

– Vi ser reaksjonen tydelig, med aksjer, renter og oljeprisen opp. Der vi hadde 125 og 145 prosent toll, har vi nå 10 og 30 prosent, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets etter nyheten om en tollavtale mellom USA og Kina.

Apple og Nvidia stiger henholdsvis 6,3 prosent og 5,1 prosent i åpningsminuttene.

Kvartalstall

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities understreker at inntjeningssesongen viser OK tall, samtidig som mange bedrifter er forsiktig med guidingen fremover.

«Verdsettelsen er ikke mer anstrengt enn tidligere, men disse store eksperimentene med verdensøkonomien og globale bedrifters inntjening kommer i en situasjon der amerikanerne har rekordstor eksponering mot aksjemarkedet og der verdsettelsen av aksjemarkedet på mange mål er nær «all time high». Det er derfor det er vanskelig å være veldig optimistisk til at dette skal gå bra – i alle fall for amerikanske aksjer på litt lengre sikt», skriver Slyngstadli i en oppdatering.

Ifølge Storebrand har 451 av de 500 selskapene som inngår i S&P 500-indeksen nå levert tall for første kvartal. Konklusjonen er at topplinjen økte med fire prosent fra forrige kvartal, samtidig som marginene økte med hele 12 prosent.

Inflasjon

Tirsdagens inflasjonstall fra USA blir muligens de første som fanger opp effekten av toll.

«Inflasjonen falt noe i mars, men vi venter oppgang fremover når nye tollsatser slår inn. Når de nye tollsatsene trer i kraft, venter både vi og markedet at inflasjonen vil øke. Et høyt inflasjonstall for april vil derfor kunne tolkes som det første tegn på at tollsatsene har begynt å påvirke prisnivået», skriver DNB Carnegie i en rapport.