Tollpause løfter humøret

President Donald Trump har snakket varmt om tollavgifter siden sent på 1980-tallet, men det kan virke som om han smått om sen forstår at en omfattende handelskrig ikke gagner noen. Følgelig avtalte USA og Kina i helgen å skru ned tollavgiftene på hverandres varer i 90 dager.

Grepet bidro til umiddelbart å øke risikoappetitten i finansmarkedet, og ved halv fem-tiden mandag var Stoxx 600 og S&P 500 opp med henholdsvis 0,9 og 2,3 prosent. Teknologitunge Nasdaq 100 gjorde det enda bedre, med et løft på 3,1 prosent. Gullprisen, som typisk stiger i perioder med usikkerhet og konflikt, svekket seg derimot med nesten 3 prosent.

I vår del av verden var bilprodusenter blant børsvinnerne. Både Stellantis, som blant annet eier merkene Chrysler og Jeep, og Volvo Car fikk kursløft på rundt 6 prosent. Volkswagen, Mercedes-Benz og BMW kunne på sin side skilte med en oppgang på 2–4 prosent.

I USA tronet selskaper med mye produksjon i Kina høyt på avkastningslisten. Lululemon Athletica, som er kjent for sine yogaklær, var mandag ettermiddag opp med rundt 8 prosent – og Nikes aksjekurs steg med nesten 7 prosent.

En del farmasiaksjer slet derimot, og igjen var Trumps utspill en utløsende faktor. Søndag hevdet presidenten på Truth Social at han skal kutte prisene på legemidler med 30–80 prosent. I Europa sank Novo Nordisk-kursen med godt over 1 prosent, og også den amerikanske rivalen Eli Lilly falt. Sektoren var langt mer ned tidligere om dagen, men hentet inn mesteparten av det tapte.

For øvrig blir det fremdeles publisert nye kvartalsrapporter. Dublin-baserte Dole, en av verdens største fruktleverandører, meldte om et årlig omsetningsfall på 1 prosent, men slo likevel analytikernes medianestimat. Inntjeningen skuffet derimot noe. Toppsjefen presiserte at inntektene vokste med mer enn 4 prosent på en «like for like»-basis, men aksjekursen sank likevel med 10–11 prosent.