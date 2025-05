Ordreboken krympet med en halv milliard

Industriselskapet Cambi la frem tall for andre kvartal mandag ettermiddag. Omsetningen endte på 225 millioner kroner, opp fra 216 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Samtidg faller EBITDA til 14 millioner, fra 36 i tilsvarende kvartal.

«Den svakere resultatutviklingen skyldes negative valutaeffekter kombinert med et høyere kostnadsnivå, som følge av bevisste investeringer i å styrke organisasjonen. Dette skal posisjonere Cambi for langsiktig verdiskaping.», skriver selskapet i en børsmelding.

Kraftig fall i ordreboken

– Cambi startet 2025 med flere viktige kontraktsgevinster i sentrale og nye markeder. Det første prosjektet i India markerer en strategisk milepæl i vår internasjonale ekspansjon, mens kontraktsutvidelsen i Oslo og den langsiktige serviceavtalen i Danmark gjenspeiler den verdien kundene tillegger vår teknologi og ekspertise, sier konsernsjef Per Lillebø.

Ordreboken er nå på 1,17 milliarder kroner, den har falt med 550 millioner kroner på ett år, ettersom at den i andre kvartal i fjor var på 1,042 milliarder kroner. Ordreinngangen har også falt kraftig sammelignet med forrige kvartal, fra 401 millioner til 170 millioner.

– Vi har styrket organisasjonen for å kunne levere større og mer komplekse prosjekter i årene som kommer. Med en solid ordrereserve og langvarige kundeforhold er Cambi godt posisjonert for å skape langsiktig verdi for kunder, samfunn og aksjonærer, legger han til.