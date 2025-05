Etter forrige ukes nedgang snudde stemningen på Wall Street kraftig, drevet av en midlertidig tollavtale mellom USA og Kina.

Avtalen innebærer at USA kutter tollen på kinesiske varer til 30 prosent, mens Kina reduserer tollen på amerikanske varer til 10 prosent. Kuttene gjelder i 90 dager.

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 3,3 prosent til 5.844,17 poeng. Industritunge Dow Jones steg 2,8 prosent til 42.410,10, mens teknologiindeksen Nasdaq økte med 4,4 prosent til 18.708,34.



– Vi ser reaksjonen tydelig, med aksjer, renter og oljeprisen opp. Der vi hadde 125 og 145 prosent toll, har vi nå 10 og 30 prosent, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets etter nyheten om en tollavtale mellom USA og Kina.

Frykten avtar

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 18,60, ned 15,1 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,46 prosent.

VIX-indeksen steg så høyt som 60,13 den 7. april, ettersom volatiliteten økte som følge av tilspissede toll- og handelsspennigner.

«Vi mener at usikkerheten rundt handel har nådd toppen, men markedsvolatiliteten vil trolig vedvare,» skrev leder for renteinvesteringer i UBS, Kurt Reiman, i et notat mandag.

Teknologi-rally

Teknologigigantene steg kraftig etter USA og Kina blir enige om å sette de fleste tollsatser på pause. Tesla og Amazon, som begge har hatt sviktende salg i Kina, steg henholdsvis med 6,8 og 8,1 prosent. Apple, som produserer mesteparten av sine iPhoner i Kina, klatret 6,3 prosent, og Meta hoppet 7,9 prosent. Halvlederaksjen Nvidia steg også med 5,4 prosent.

Aksjer i kinesiske selskaper notert på amerikanske børser fikk også et løft. E-handelsgigantene PDD Holdings, Alibaba og JD.com steg omtrent 6 prosent, mens tech-selskapet Baidu økte med 5,1 prosent.

Farmasiselskaper henter seg inn etter tidlige tap, da en presidentordre om lavere legemiddelpriser viser seg å være mindre inngripende enn fryktet. Merck steg 5,9 prosent, mens Pfizer, Bristol-Myers Squibb og Eli Lilly øktemed omtrent 3 prosent. Derimot falt apotekkjeden CVS Health 3,2 prosent, ettersom ordren åpner for at amerikanere kan kjøpe medisiner direkte fra produsentene.

Olje

Oljeprisen fikk en kraftig «boost» av toll-avtalen. Nordsjøoljen endte opp 1,4 prosent til 64,77 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen gikk frem 1,3 prosent til 61,79 dollar.

Juni-kontrakten på WTI-oljen endte ned 2,44 prosent til 56,70 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for juni endte ned 2,17 prosent til 60,06 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump ble USAs 47. president, men har siden vært volatil.

Fredag endte bitcoin-prisen ned 2,6 prosent til 101.761 dollar.

Ethereum falt med 2,5 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 2,5 prosent.