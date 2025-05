McDonald’s storsatsing med Trump

McDonald’s annonserte mandag planer om å ansette opptil 375.000 nye medarbeidere i sommer, under en pressekonferanse med Trumps arbeidsminister Lori Chavez-DeRemer.

McDonald’s har knyttet tettere bånd til Trump-administrasjonen i hans andre presidentperiode, trolig for å unngå reguleringer fra blant andre helseminister Robert F. Kennedy Jr., som fronter «Make America Healthy Again». Selskapet donerte én million dollar til Trumps andre innsettelse, dets første bidrag til et slikt arrangement på over ti år, skriver CNBC

Ansettelsesplanene er de største på flere år, og sammenfaller med ambisjoner om å åpne 900 nye restauranter i USA innen 2027.