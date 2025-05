Bør vi være stolte av Oljefondet?

Men Tangen, hør: Barn i Gaza dør. Okkupasjonen av Palestina er ulovlig . Det er også den brutale bosettingspolitikken. Alle næringslivsaktører og investorer har et ansvar for å følge internasjonale standarder for menneskerettigheter, og skal vokte seg vel for å bidra til krigsforbrytelser. Likevel er Oljefondet investert i flere av selskapene FN har tatt med på sin svarteliste, og har vært det siden listen for første gang ble publisert i 2020. Oljefondet kan ikke frita seg selv fra sitt etiske ansvar. Gjennom Oljefondet risikerer Norge å bidra til grove krigsforbrytelser og folkerettsbrudd i Palestina.

Les også Oljefondets etikkråd: Kan investere i omstridte selskaper Oljefondet høster kritikk for sine investeringer i selskaper med virksomhet i ulovlige israelske bosetninger. Etikkrådet mener det er i tråd med mandatet.

Serien åpner litt opp om forvaltningen av vårt felles oljefond. Og Nicolai Tangen skal ha skryt for å ha fått på plass forhåndsfiltrering av selskaper, en mangeårig målsetning i sivilsamfunnet. I tillegg screenes angivelig porteføljen hvert kvartal for å identifisere om selskapene har negativ påvirkning på menneskerettighetene. Men det norske folk fortjener mer informasjon om hva Norges Bank gjør med sparepengene våre når de investerer i selskaper som bidrar til å fordype ulovlig okkupasjon, tvangsarbeid eller ulovlig overvåkning.

Arbeidsfordelingen kan ikke bli en unnskyldning for ansvarspulverisering

Dagens åpenhet rundt hvordan Oljefondet forvaltes er langt fra god nok. Hvordan vurderes selskaper før vi investerer i dem? Hvilke krav og frister får de? Norges Bank vil gjerne påvirke selskapene i positiv retning, sier de til oss. Når vi advarer dem om selskapenes tilknytning til menneskerettighetsbrudd svarer de ofte: «Hvis vi selger oss ut, kan vi i alle fall ikke påvirke». Og for all del, ingenting er bedre enn om Norges Bank kan bruke sin innflytelse som investor til å sikre at selskapene respekterer menneskerettighetene, men i så fall må de vise at eierskapsarbeidet deres har effekt.

De etiske retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper, som overvåkes av Etikkrådet, er fastsatt av Finansdepartementet, og forankret i Stortinget. De fratar ikke Norges Bank Investment Management (NBIM), som Tangen leder, et selvstendig ansvar for å investere ansvarlig. Arbeidsfordelingen kan ikke bli en unnskyldning for ansvarspulverisering. Vi frykter at tersklene for å droppe investeringer i, eller utelukke, selskaper som bryter menneskerettigheter, er for høye. Det etiske rammeverket er rett og slett ikke i tråd med internasjonale standarder.

Les også Oljefondet må trekke seg ut av Israels okkupasjon Hvorfor brukes ikke samme logikk overfor Israel som overfor Russland, spør Simen Bondevik (S).

For vi i Amnesty har meldt fra om en rekke selskapers folkerettsbrudd til NBIM. Det siste i rekken var HD Hyundai Group , hvis maskiner brukes til å rive palestinske hjem på Vestbredden. Det kan være en krigsforbrytelse. Andre eksempler er Booking.com , som fremstiller ulovlige bosettinger som feriemål, Carrefour og Amazon , som har bidratt til grove rettighetsbrudd mot migrantarbeidere i Saudi-Arabia. Ecopetrol, et colombiansk selskap, er et annet eksempel. De knyttes til brudd på urfolks rettigheter, og anklages for samarbeid med væpnede grupper, mens kritiske miljøforkjempere trues og angripes når de protesterer mot selskapets forurensning. Amnesty advarte om situasjonen rundt dette selskapet i 2022, men det forblir i Oljefondets portefølje. Hvor lenge skal Oljefondet finansiere deres virksomhet og samtidig forsøke å påvirke dem i positiv retning uten at vi ser resultatene av det?

Astri Menne Sjoner

Frank Conde Tangberg

Politiske rådgivere i Amnesty International Norge