Kraftig børsoppgang i Tokyo – Hongkong-børsen faller markant

Det er blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen, i kjølvannet av den kraftige oppturen på Wall Street i går kveld.

Oppgangen i USA kom etter at landet kom til en enighet til Kina om et 90-dagers tollkutt. Avtalen innebærer at USA kutter tollen på kinesiske varer til 30 prosent, mens Kina reduserer tollen på amerikanske varer til 10 prosent.

I Japan stiger Nikkei nå 1,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,08 prosent, CSI 300 er opp 0,03 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller hele 1,67 prosent. Hang Seng Tech-indeksen svekkes 2,99 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,12 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,72 prosent, etter solid våpenhvilerally mandag. S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,44 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,43 prosent.

Taktisk overvekt

Analytikere i den japanske investeringsbanken Nomura har ifølge CNBC nå oppgradert kinesiske aksjer til en «taktisk overvekt».

De skriver i en fersk rapport at avtalen om å midlertidig redusere tollsatsene «kom som en betydelig overraskelse for markedene, og vil sannsynligvis støtte risikopositivitet på kort sikt».

«Selv om markedene de siste dagene har forventet en viss reduksjon i tollsatsene, tror vi at denne reduksjonen er mye større enn forventet og vil gi en betydelig lettelse for globale (inkludert asiatiske) aksjer», skriver Nomura videre.