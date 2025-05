Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Trygve Seglem styrer nå Norges raskest voksende rederi. Han har 20 skip under bygging og kontrakter som kan gi inntekter på mer enn 200 milliarder kroner.

I fjor leverte rederiet hans, Knutsen OAS Shipping, en rekordhøy inntjening på 832 millioner dollar. Det tilsvarer nær 8,7 milliarder kroner. Inntektene fra den voksende LNG-flåten er doblet på fem år, og ifølge Seglem vil etterspørselen for LNG-frakt øke i flere tiår fremover.

Hvis det også skjer noe mellom Ukraina og Russland denne uken, så kan dette bli en veldig hyggelig uke. Det sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, etter nyheten om en tollavtale mellom USA og Kina.

USA kutter Kina-tollen fra 145 til 30 prosent i tre måneder. Samtidig kutter Kina tollen på amerikanske varer fra 125 til 10 prosent.

Anne Grete Eidsvig, ekskona til Kjell Inge Røkke, er tilbake på markedet med kremeiendommen på Skøyen i Oslo.

Luksusvillaen ble umiddelbart trukket fra markedet da Finansavisen omtalte Eidsvigs salgsplaner i fjor, men nå markedsføres den på nytt. Prisen er satt til 95 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at gnålet om lederlønninger dabber av.

Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet og tidligere finansminister, hevder at det i Statkraft er 50 direktører som får flere hundre tusen kroner i bilgodtgjørelse uten at det er krav om at de har bil.

Da kan vi vel pakke sammen debatten om leder­lønninger. Alt er mulig, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Salmon Evolution: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Capsol Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Eidesvik Offshore: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Multiconsult: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Spir Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Nordhealth: Kl. 07.30, webcast kl. 11.00