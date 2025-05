Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at teknologiselskapene på Wall Street steg markant mandag etter helgens «våpenhvile» mellom USA og Kina hva gjelder handel.

«Nasdaq-indeksen steg over fire prosent, godt hjulpet av Magnificent 7-selskapene som la på seg nesten 1000 milliarder dollar i verdi. Apple-aksjene passerte samtidig 3000 milliarder dollar i markedsverdi, mens Tesla passerte 1000 milliarder dollar», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker også at gårsdagens oppgang bidro også til å sende flere av de store børsindeksene ut av korreksjonsmodus, deriblant Nasdaq-indeksen og S&P 500.

«Det er for øvrig naturlig å anta at Trumps kaosstrategi hva gjelder handel har skapt en form for utmattelse (fatigue), noe som gjør det enklere for de fleste å finne konstruktive løsninger på mange av verdens problemer», skriver han.

«Uken er ventet å bringe med seg en rekke nyheter som potensielt kan løfte markedene videre – blant annet nyheter knyttet til hvem som får kjøpe Nvidias mest avanserte brikker fremover», fortsetter analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen, i kjølvannet av den kraftige oppturen på Wall Street i går kveld.

I Japan stiger Nikkei nå 1,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,08 prosent, CSI 300 er opp 0,03 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller hele 1,67 prosent. Hang Seng Tech-indeksen svekkes 2,99 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag morgen ned 0,20 prosent til 64,83 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent på 61,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Etter forrige ukes nedgang snudde stemningen på Wall Street kraftig, drevet av en midlertidig tollavtale mellom USA og Kina.

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 3,3 prosent til 5.844,17 poeng. Industritunge Dow Jones steg 2,8 prosent til 42.410,10, mens teknologiindeksen Nasdaq økte med 4,4 prosent til 18.708,34.

Teknologigigantene steg kraftig etter USA og Kina blir enige om å sette de fleste tollsatser på pause. Tesla og Amazon, som begge har hatt sviktende salg i Kina, steg henholdsvis med 6,8 og 8,1 prosent. Apple, som produserer mesteparten av sine iPhoner i Kina, klatret 6,3 prosent, og Meta hoppet 7,9 prosent. Halvlederaksjen Nvidia steg også med 5,4 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Nyheten om at USA og Kina var enige om å redusere tollsatsene mellom landene i 90 dager sendte hovedindeksen på Oslo Børs rett opp fra start. På det høyeste var den opp over 1,2 prosent, men den gikk noe ned i løpet av handelsdagen, og endte mandagen med en oppgang på 0,99 prosent, til 1.520 poeng.

Det ga oppdrift for kursene til oljeselskapene på Oslo Børs. Børsgiganten Equinor steg 2,4 prosent, Aker BP steg 4,5 prosent og Vår Energi steg 3 prosent.

Tankrederiet Frontline steg 2,9 prosent, Golden Ocean-aksjen gikk opp 5,5 prosent, mens MPC Container Ships steg 6,2 prosent. Bilfrakterne Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen steg med henholdsvis 5,6 og 7,1 prosent.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Salmon Evolution: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Capsol Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00