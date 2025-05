Oslo Børs er svakt opp tirsdag formiddag.

Kl. 11.15 står hovedindeksen i 1.521,12, opp 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Bevegelser

Public Property Invest kjøper en portefølje med 8 infrastrukturprosjekter fra Kjell Inge Røkkes TRG Real Estate. Til gjengjeld blir Røkke medeier i PPI og SBB. Nyheten sender Public Property-aksjen opp 5,61 prosent til 20,15 kroner. Aker stiger 0,65 prosent til 624,00 kroner.

Elliptic Laboratories styrkes 12,34 prosent til 12,40 kroner på høy omsetning. Pareto Securities har nå tatt opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 18 kroner.

I analysen trekker Pareto-analytiker Jørgen Weidemann frem at selskapet ikke har noen reelle konkurrenter, og at det ligger an til sterk vekst fremover.

Ellers blant de mest omsatte snur Kongsberg Gruppen nå opp etter to røde dager. Aksjen styrkes 0,60 prosent til 1.593,00 kroner, som dagens foreløpig mest omsatte.

Norwegian klatrer 2,08 prosent til 13,99 kroner. Mandag ble det kjent at den norske stat blir storeier i flyselskapet.

Wallenius Wilhelmsen fortsetter gårsdagens opptur, og stiger ytterligere 2,99 prosent til 81,00 kroner.

Elmera Group faller 5,88 prosent til 32,80 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall. Mildvær første til mindre strømbruk i første kvartal, noe som ga inntektsfall og nær en halvering av bunnlinjen.

Også Multiconsult har presentert tall. Selskapet økte topplinjen 11,4 prosent i første kvartal, men ordreinngangen var lavere enn på samme tid i fjor. Aksjen faller 4,37 prosent til 186,00 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag formiddag opp 0,29 prosent til 65,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,45 prosent på 62,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeselskapene på Oslo Børs fikk mandag medvind etter nyheten om at USA og Kina reduserer tollsatsene i 90 dager. Tirsdag har stemningen snudd.

Equinor faller 0,78 prosent til 242,10 kroner, mens Aker BP stiger marginale 0,08 prosent til 236,70 kroner. Vår Energi er ned 0,51 prosent til 29,39 kroner.