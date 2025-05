Forvaltere: Kraftig undervekt før børsrally

Fondsforvaltere var kraftig undervektet amerikanske aksjer før markedet spratt opp på handelsavtalen mellom USA og Kina, viser Bank of Americas spørreundersøkelse, ifølge Bloomberg.

38 prosent av forvalterne i undersøkelsen var netto undervekt amerikanske aksjer – det høyeste på to år – i forkant av helgens forhandlinger i Genève. Eksponeringen mot dollar var den laveste siden 2006.

Sjef for investeringsstrategi i meglerhuset, Michael Hartnett, skrev at et «no landing»-scenario – der økonomien unngår nedgang – ville være mest positivt for amerikanske aksjer, fremvoksende markeder, små selskaper og energisektoren. Det ville derimot være mest negativt for gull.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. til 8. mai og omfattet 174 deltakere med 458 milliarder dollar i forvaltningskapital.

Fallet er hentet inn

Amerikanske aksjer har hengt betydelig etter internasjonale etter at president Donald Trumps handelskrig fikk investorer til å se etter billigere og mer stabile alternativer. Europeiske aksjer, målt ved Stoxx 600, er opp over 7 prosent så langt i 2025. Amerikanske S&P 500, som var ned 19 prosent fra all-time high i februar, har steget kraftig den siste måneden, og fortsatte oppgangen mandag etter at Washington og Beijing ble enige om midlertidige kutt i tollsatser. Etter oppgangen på 3,3 prosent mandag er indeksen nå nær ved å hente inn hele årets nedgang, og er kun ned 0,6 prosent hittil i år.

«Aksjemarkedene har hentet inn hele fallet før "frigjøringsdagen", mens kredittspreadene har reversert omtrent 90 prosent av utvidelsen i samme periode. Videre utvikling vil avhenge av styrken i selskapsresultatene for andre kvartal – og hvilken fremtidsrettet guiding selskapene eventuelt gir investorene,» skriver porteføljeforvalter Bill Ammons i AlbaCore Group Capital.

Etter tollavtalen har flere oppjustert prognosene sine, blant andre Goldman Sachs. UBS Global Wealth Management nedgraderte derimot sin anbefaling for amerikanske aksjer fra «attraktiv» til «nøytral», og viser til at den siste månedens oppgang har gjort forholdet mellom risiko og avkastning mer «balansert».