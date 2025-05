Lettelsesrally i USA

De fleste europeiske børsindeksene steg noe tirsdag, og Stoxx 600 la på seg 0,2 prosent. På den andre siden av Atlanterhavet var S&P 500 og Nasdaq 100 opp med henholdsvis 0,7 og 1,3 prosent ved halv fem-tiden.

Dagens store makronyhet var forrige måneds amerikanske konsumprisvekst. På forhånd var nivået ventet å holde seg uendret på 2,4 prosent, tross langt høyere tollavgifter på import fra Kina. Fasiten viste seg imidlertid å være bare 2,3 prosent, noe som var lavere enn noen gang siden februar 2021. Fallet skyldtes i høy grad lavere energipriser. Den årlige kjerneinflasjonen, som ekskluderer både energi- og matvarekostnader, forble følgelig 2,8 prosent, det samme som i mars og helt som ventet.

Tallene for april er uansett ganske irrelevante, ettersom USA og Kina i ettertid har reversert mesteparten av tollavgiftene som da ble innført. Det var derfor lite dramatikk å spore i finansmarkedet. At inflasjonstallene ikke var verre bidro imidlertid til at dollaren sank betydelig mot de fleste utenlandske valutaer.

Derivatmarkedet priser fremdeles inn en 92 prosent sannsynlighet for at Fed holder styringsrenten uendret på 4,25-4,5 prosent på rentemøtet den 18. juni.

Enkelte aksjer beveget seg langt mer. Danske Vestas Wind Systems fikk et kursløft på rundt 9 prosent, etter å ha meldt om to store, nye vindturbinkontrakter i Tyskland. Dette innebærer at ordreinntaket for første gang overstiger en gigawatt.

Samtidig steg legemiddel- og kjemnikalieaksjen Bayer med 4 prosent. Konsernet omsatte for 13,74 milliarder euro i første kvartal, mens analytikerne hadde spådd 13,52 milliarder euro. Skuffende etterspørsel i landbruksvirksomheten ble oppveid av et sterkt legemiddelsalg. Bunnlinjen på 4,09 milliarder euro var 7,4 prosent lavere enn i samme periode 2024, men likevel 340 millioner euro mer enn konsensusestimatet. Ledelsen tilføyde at Bayer trolig vil klare å minimere effekten av eventuelle tollavgifter gjennom ulike grep, og guidiingen for 2025 ble opprettholdt.