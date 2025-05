Saken oppdateres.

Oslo Børs endte i grønt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.525,55, en oppgang på 0,3 prosent.

Nordsjøoljen med juli-levering er opp 1,4 prosent til 65,89 dollar fatet. Den europeiske gassprisen ved EU TTF stiger 2,1 prosent til 35,90 euro pr. MWh.

I går ble USA og Kina enige om midlertidig å redusere tollsatser i 90 dager. «Tollavtalen overgikk selv de mest optimistiske forventningene,» skriver Goldman.

Equinor endte ned 0,1 prosent til 243,80 kroner. Storbanken Morgan Stanley nedgraderte mandag Equinor fra kjøp til hold, og kuttet kursmålet fra 285 til 250 kroner. «På tide å ta en pause på grunn av kapitalallokeringen,» heter det, med referanse til Ørsted-investeringen og Empire Wind-prosjektet i New York.

For Aker BP var det lysere. Aksjen steg 1,4 prosent til 239,70 kroner, mens Vår Energi gikk frem 0,2 prosent til 29,60 kroner.

Bevegelser

Public Property Invest kjøpte en portefølje med 8 infrastrukturprosjekter fra Kjell Inge Røkkes TRG Real Estate. Til gjengjeld blir Røkke medeier i PPI og svenske SBB. Nyheten sendte Public Property-aksjen opp 6,4 prosent til 20,30 kroner.

Elmera Group falt 1,9 prosent til 34,20 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall. Mildvær førte til mindre strømbruk i første kvartal, noe som ga inntektsfall og nær en halvering av bunnlinjen.

Også Multiconsult har presentert tall. Selskapet økte topplinjen 11,4 prosent i første kvartal, men ordreinngangen var lavere enn på samme tid i fjor. Aksjen falt 3,9 prosent til 187,00 kroner.

Elliptic Laboratories steg hele 8,7 prosent til 11,98 kroner på høy omsetning. Pareto Securities tok opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 18 kroner.

I analysen trekkes det frem at selskapet ikke har noen reelle konkurrenter, og at det ligger an til sterk vekst fremover.

Wallenius Wilhelmsen steg ytterligere 4,9 prosent til 82,50 kroner tirsdag, etter en oppgang på 7,1 prosent mandag. Arctic Securities økete også kursmålet fra 102 til 107 kroner.

Sparebank 1 Markets-analytiker Lisa Wiermyhr ser større oppside i videokonferanseselskapet Pexip, og hever kursmålet fra 55 til 75 kroner. Aksjen gikk 5,9 prosent til 52,70 kroner. Blant de største aksjonærene er stjerneforvalter Oskar Bakkevig og tidligere alpinist Aksel Lund Svindal.

Analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier hever kursmålet på Zaptec fra 28 til 31 kroner, og ser med det en oppside på 55 prosent fra dagens nivå. Elbilladerselskapet steg 6,6 prosent til 21,80 kroner.