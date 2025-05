«Begge parter har nok innsett at veksten ville blitt kraftig svekket dersom tollsatsene heller hadde blitt liggende på nivåer som i praksis ville ha stanset handelen mellom disse landene. Kina opplyste videre at de også vil suspendere sine "ikke-tollmessige mottiltak" som har vært rettet mot USA siden 2. april, som trolig refererer til Kinas beslutning om å legge til sjeldne jordarter på sin eksportkontrolliste», skriver Handelsbanken i en rapport.

Teknologi-rally

Teknologigigantene stiger kraftig som følge av den midlertidige tollavtalen mellom de to stormaktene.

Tesla og Amazon, som begge har hatt sviktende salg i Kina, stiger henholdsvis med 5,3 og 1,9 prosent. Apple, som produserer mesteparten av sine iPhoner i Kina, stiger 0,9 prosent, og Meta stiger 2,9 prosent.

Halvlederaksjen Nvidia er opp med 6,1 prosent.

Dow Jones i rødt

Mens flere av de ledende indeksene har god glid på børsen tirsdag, er den industritunge indeksen Dow Jones i rødt. Nedgangen skyldes selskapsspesifikke årsaker.

Indeksen, som består av kun 30 aksjer, blir hardt påvirket tirsdag av et kraftig fall i helseaksjen UnitedHealth Group.

Kursfallet kommer etter at selskapet meldte før børsåpning at konsernsjef Andrew Whitty fratrer fra sin stilling på grunn av personlige årsaker. Selskapet har også droppet estimatene for 2025 fullstendig, kort tid etter at årets prognoser ble nedjustert.

Så langt i handelsdagen faller UnitedHealth-aksjen 17,7 prosent.

Makro

For april ventet markedet at inflasjonen ville stige fra minus 0,1 til 0,3 prosent, og at kjerneinflasjonen ville stige fra 0,1 til 0,3 prosent. Dette ville være nok til uendrede årsrater på 2,4 prosent og 2,8 prosent (kjerneinflasjonen). De faktiske tallene viser en CPI-vekst på 2,3 prosent og en kjerne-CPI på 2,8 prosent.

– Vi kan glemme rentekutt fra Fed med det første, konkluderer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Ut av korreksjonsmodus

Mandagens kraftige børsoppgang bidro til å sende Nasdaq og S&P 500 ut av korreksjonsmodus.

«Det er for øvrig naturlig å anta at Trumps kaosstrategi hva gjelder handel har skapt en form for utmattelse (fatigue), noe som gjør det enklere for de fleste å finne konstruktive løsninger på mange av verdens problemer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.