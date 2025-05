Tek-rekyl på Wall Street etter toll-avtale

– Det kommer til å gå mye høyere, sa Trump på scenen.

Teknologi-rally

Teknologigigantene steg kraftig, som følge av den midlertidige tollavtalen mellom de to stormaktene.

Tesla og Amazon, som begge har hatt sviktende salg i Kina, steg henholdsvis med 4,9 og 1,3 prosent. Apple, som produserer mesteparten av sine iPhoner i Kina, steg 1 prosent, og Meta endte opp 2,6 prosent.

Halvlederaksjen Nvidia steg med 5,6 prosent.

Helseaksje krakket

Mens flere av de ledende indeksene hadde god glid på børsen tirsdag, endte den industritunge indeksen Dow Jones i rødt. Nedgangen skyldtes selskapsspesifikke årsaker.

Indeksen, som består av kun 30 aksjer, ble hardt påvirket tirsdag av det kraftige kursfallet i helseaksjen UnitedHealth Group.

Kursfallet kom etter at selskapet meldte før børsåpning at konsernsjef Andrew Whitty fratrer fra sin stilling på grunn av personlige årsaker. Selskapet har også droppet estimatene for 2025 fullstendig, kort tid etter at årets prognoser ble nedjustert.

UnitedHealth-aksjen falt hele 17,8 prosent.

Makro

For april ventet markedet at inflasjonen ville stige fra minus 0,1 til 0,3 prosent, og at kjerneinflasjonen ville stige fra 0,1 til 0,3 prosent. Dette ville være nok til uendrede årsrater på 2,4 prosent og 2,8 prosent (kjerneinflasjonen). De faktiske tallene viser en CPI-vekst på 2,3 prosent og en kjerne-CPI på 2,8 prosent.

– Vi kan glemme rentekutt fra Fed med det første, konkluderer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Kryptobørs inn med tungvekterne

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump ble USAs 47. president, men har siden vært volatil.

Kryptoindustrien har fått et tydelig comeback-signal etter at Coinbase, den første og eneste kryptobørsen, ble tatt inn i S&P 500-indeksen tirsdag.

Aksjen steg hele 24 prosent tirsdag, og innlemmelsen ses som et viktig gjennombrudd for en bransje som har vært i regulatorisk motvind.

Ifølge analytikere i Bernstein markerer hendelsen en dramatisk vending for sektoren og understreker kryptos voksende rolle innen finansiell innovasjon, skriver YahooFinance.