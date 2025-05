Blandet i Asia - Nikkei faller

Børsene i Asia ligger blandet onsdag morgen, etter gårsdagens oppgang som følge av handelsavtalen mellom USA og Kina.

Japanske Nikkei 225 faller 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent. Sør-Koreanske Kospi stiger 1,3 prosent. Australske S&P/ASX 200 ligger flatt.

Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent, mens indiske Nifty 50 er opp 0,7 prosent.

I Kina ligger Hang Seng-indeksen i Hongkong opp 1,4 prosent, mens CSI 300 på fastlandet er opp 0,3 prosent.

Tidligere i uken ble det kjent at USA og Kina har kommet til enighet om en midlertidig stans i innføringen av nye tollsatser. Det sendte Wall Street kraftig opp på mandag, selv om det ble noe blandet handel på tirsdag.

Ifølge CNBC er teknologiaksjer, spesielt innen halvledersektoren, i fokus i Asia etter at Nvidia-aksjen steg markant. Oppgangen kom etter at toppsjef Jensen Huang meldte at selskapet vil selge over 18.000 av sine nyeste AI-brikker til det saudiarabiske AI-selskapet Humain, som er kontrollert av det statlige investeringsfondet i Saudi-Arabia.