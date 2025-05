Det er det siste reviderte budsjettet regjeringen legger fram før høstens valg, men det er også det første budsjettet den rene Arbeiderparti-regjeringen står bak.

– Det bør være stramt for å bidra til lavere prisvekst og lavere renter, sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole til NTB.

Mange ble skuffet da Norges Bank ikke satt ned renten i mars, slik «alle» hadde anslått i flere måneder. Noe av grunnen var at prisveksten måneden før var høyere enn ventet.

Nå i mai viste det seg at prisveksten i april derimot var lavere enn ventet. Det kan være godt nytt for de som håper på en lavere rente i løpet av året.

– Unngå oljepengeoverbruk

Grytten sier at det første han alltid ser etter i nasjonalbudsjettet, er budsjettbalansen og oljepengebruken. Økonomiprofessoren har en klar oppfordring til finansminister Jens Stoltenberg.

– Han bør legge seg godt innenfor handlingsregelen på 3 prosent for å unngå at budsjettet blir ekspansivt, sier han. Med ekspansivt mener han at staten øker pengebruken ytterligere.

I høst fikk regjeringen kritikk for oljepengebruken selv om de holdt seg innenfor handlingsregelen i statsbudsjettet. En firedel av totalen var oljepenger, og økonomer advarte da om at rentekutt kunne la vente på seg.

Troen på ny finansminister

Mens staten er ansvarlig for finanspolitikken – budsjetter og slikt – er det Norges Bank som er ansvarlig for pengepolitikken. Da er renten sentralbankens viktigste styringsmiddel for prisvekst.

– Men staten bør ikke følge en finanspolitikk som virker i motsatt retning. Det har det vært en tendens til under den sittende regjering, sier Grytten og legger til:

– Stoltenberg vil kanskje i større grad enn sin forgjenger legge vekt på en politikk som ikke forpurrer lavere prisvekst og lavere renter.

Få budsjettlekkasjer

Som regel pleier flere av budsjettprioriteringene å være kjent på forhånd i såkalte lekkasjer til mediene. Men i år har det vært få slike.

– Det er riktig at det har vært få lekkasjer. En grunn kan være at Arbeiderpartiet gjør det så godt på meningsmålingene at det er unødvendig, sier Grytten.

Han tror også at det i år har vært mindre press på å frigi midler enn tidligere – i tillegg til at han tror regjeringen og Arbeiderpartiet sparer litt på kruttet til valgkampen.

– Vi skal heller ikke glemme at lekkasjene vil komme i forkant av valget i september snarere enn nå.