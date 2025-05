Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Nvidia ledet Wall Street oppover i går, etter meldingen om at selskapet har fått tillatelse til å selge sine mest avanserte chips til Saudi-Arabia.

«Dette er ikke hvilken som helst nyhet – det er en hendelse med dyp geopolitisk og strategisk betydning», påpeker analytikeren.

Berntsen peker på at i en verden hvor datakraft har blitt den nye oljen, er det verdt å merke seg hvilke selskaper som nå definerer nasjoners interesser.

«Nvidia er ikke lenger bare et teknologiselskap – det er blitt en del av USAs utenrikspolitiske verktøykasse. Når slike eksporttillatelser gis, handler det ikke bare om handel – det handler om allianser, maktbalanse og fremtidig dominans», skriver han.

«Derfor er det heller ikke tilfeldig at Trump startet sin Midtøsten-reise i Saudi-Arabia – med toppledere fra Nvidia (Jensen Huang), Tesla (Elon Musk), AMD (Lisa Su) og Palantir (Alex Karp) som en del av reisefølget. Tidligere var det oljeselskaper og forsvarsentreprenører som representerte amerikanske interesser. Nå er det «nerdene» som bæres frem som symbol på amerikansk styrke. Det er et tydelig tegn i tiden», påpeker Berntsen, som mener Nvidias eksporttillatelse derfor er mer enn en handelsbeslutning.

«Det er et symbol på at USA ikke bare eksporterer teknologi – det eksporterer kontroll over fremtiden», fortsetter han, og påpeker at avgjørelsen samtidig sender et signal til Kina.

«For mens eksportrestriksjoner lenge har vært brukt som et sanksjonsverktøy, kan de også fungere som forhandlingskort. Handelsdiskusjonene mellom USA og Kina er på vei inn i en ny fase, og tilgang til Nvidia-teknologi kan fort bli et kompromissverktøy – en valuta i et større geopolitisk regnskap».

Asia

Børsene i Asia ligger blandet onsdag morgen, etter gårsdagens oppgang som følge av handelsavtalen mellom USA og Kina.

Japanske Nikkei 225 faller 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent. Sør-Koreanske Kospi stiger 1,3 prosent. Australske S&P/ASX 200 ligger flatt.

I Kina ligger Hang Seng-indeksen i Hongkong opp 1,4 prosent, mens CSI 300 på fastlandet er opp 0,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er onsdag morgen ned 0,57 prosent til 66,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,49 prosent på 63,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,89 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Stemningen i det amerikanske aksjemarkedet tok fyr etter at USA inngikk en midlertidig tollavtale med USA og Kina mandag. Wall Street opplevde da et børsrally, hvor samtlige tek-tungvektere skjøt fart. Tirsdag var intet unntak.

Samleindeksen S&P 500 steg 0,7 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,6 prosent. Tek-indeksen Nasdaq gikk seirende ut og steg 1,6 prosent.

Teknologigigantene steg kraftig, som følge av den midlertidige tollavtalen mellom de to stormaktene.

Tesla og Amazon, som begge har hatt sviktende salg i Kina, steg henholdsvis med 4,9 og 1,3 prosent. Apple, som produserer mesteparten av sine iPhoner i Kina, steg 1 prosent, og Meta endte opp 2,6 prosent. Halvlederaksjen Nvidia steg med 5,6 prosent.