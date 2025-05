Sparebanker fusjonerer

– Sparebanken Norge har ambisjoner om å bli en nasjonal bank. Sammenslåingen med Oslofjord Sparebank gjør at vi kommer raskt og godt i gang med å etablere oss i det viktige Oslo-området, sier konsernsjef i Sparebanken Norge, Jan Erik Kjerpeseth, i en børsmelding.

Nylig storfusjon

Sparebanken Norge er et resultat av fusjonen mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Sør, som ble offisielt gjennomført 2. mai i år. Banken har to hovedkontorer, i Bergen og Kristiansand, og fusjonen med Oslofjord Sparebank vil ikke gi endringer i ledelsen i selskapet.

Bytteforholdet i fusjonen innebærer at Sparebanken Norge står for 98,92 prosent av verdiene, og Oslofjord for resten.

Sparebanken Norge skal utstede 3,67 millioner egenkapitalbevis som vederlag til Sparebankstiftelsen Oslofjord, som også får 123 millioner kroner i kontanter. Kontantvederlaget utgjør i underkant av 20 prosent av totalen, heter det i børsmeldingen.

Dette indikerer en samlet prising av Oslofjord Sparebank rundt 615 millioner kroner.

Sparebanken Norge vil etter sammenslåingen ha en forvaltningskapital på 561 milliarder kroner, brutto utlån på 457 milliarder og totalt 1.623 årsverk.