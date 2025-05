For 16 år siden etablerte Jan Petter Sissener (70) forvaltningsselskapet Sissener AS, og etter seks år i selskapet, tar nå sønnen Philippe Sissener over driften.

– Tidligere hadde jeg en ansatt som tok seg av alt det administrative. Hun gjorde en kjempejobb, men stillingen var jo litt basert på at jeg var lat, lei av medarbeidersamtaler og alt sånt. I fjor fikk hun et tilbud hun ikke kunne si nei til, og da var det naturlig at Philippe overtok nå, sier Sissener senior til Dagens Næringsliv.

Junior har tidligere jobbet i Arctic Asset Management og SEB.

BLIR SJEF: Philippe Sissener. FOTO: Ivan Kverme

Selskapet har 8 milliarder kroner under forvaltning fordelt på tre ulike fond.

Senior skal fortsatt være ansvarlig for fondet Canopus, og fra 2009 til 2023 – 2024-regnskapet er ikke klart ennå – har Sissener hatt et samlet resultat på 241 millioner kroner før skatt, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg skal holde på så lenge det er gøy, så får vi se. Jeg har jo vært sirkushest i 50 år. Hva skal jeg ellers gjøre? Skal jeg spille golf på Bogstad og drikke kaffe med gamle, sløve mennesker? Nei takk, svarer senior på spørsmålet om han skal slutte å jobbe.