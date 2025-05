Børstaper henter seg inn etter tirsdagens krakk

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,1 prosent til 18,21.

UnitedHealth

Tirsdag stupte UnitedHealth nesten 18 prosent etter at konsernsjef Andrew Whitty meldte at han går av på grunn av personlige årsaker. Samtidig valgte selskapet å droppe prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene.

Onsdag stiger aksjen 2,8 prosent i åpningsminuttene, og er med det ned rundt 38 prosent hittil i år.

Nvidia

Handelsbanken skriver i en oppdatering at amerikanske produsenter av databrikker gjorde et byks i aksjemarkedet tirsdag, etter meldinger fra blant annet Nvidia om at de vil levere halvledere til et saudiarabisk selskap for kunstig intelligens. Tirsdag steg Nvidida-aksjen 5,6 prosent, og kort tid etter at onsdagens handel tok til klatrer aksjen ytterligere 2,7 prosent.

Short-dekning

Under mandagens børsrally ble globale aksjer nettokjøpt i det nest mest aggressive tempoet på fem år, ifølge Vincent Lin i Goldman Sachs' Prime Brokerage-divisjon. Kjøpene var for det meste drevet av omfattende dekking av short-posisjoner, samt i mindre grad av nye kjøp.

Makro

Tirsdag ble det offentliggjort inflasjonstall som var bedre enn forventet.

«Selv om tollsatsene ble innført i april, vil trolig de fleste varer som er solgt i april ha blitt importert før tollsatsene ble økt, og dermed er det for tidlig å trekke noen konklusjoner rundt hvor stort innslag dette vil ha på prisveksten. Mai-tallet vil sånn sett være mer interessant, samtidig som også det vil være relativt tidlig – prisutslag tar noe mer tid og dukker som oftest gradvis opp i tallene», skriver DNB Carnegie i en rapport.