«Deals» i fokus

Donald Trump gjør for tiden flere «deals» enn en gjennomsnittlig bruktbilselger i Atlantic City. Ikke bare lover Saudi-Arabia nå å investere 600 milliarder dollar i USA, men i tillegg skal Nvidia levere 18.000 kunstig intelligens-brikker til Humain, et statseid saudiarabisk oppstartsfirma.

Også to andre amerikanske selskaper, Advanced Micro Devices (AMD) og Qualcomm, har fått på plass kjempeavtaler med Humain.

Til tross for de gode nyhetene var de fleste børsindeksene i USA nær uendrede onsdag ettermiddag. Av de nevnte teknologiaksjene fikk Nvidia en opptur på godt over 2 prosent, mens Qualcomm var lite endret. AMD gjorde det langt bedre, med en økning på 6 prosent. I tillegg til Saudi-avtalen, meldte ledelsen at det skal kjøpes tilbake egne aksjer for 6 milliarder dollar.

Også Novo Nordisk kunne skilte med en ny «deal». Den danske legemiddelprodusenten skal samarbeide med amerikanske Septerna om å utvikle og kommersialisere innovative nye piller mot blant annet fedme og diabetes. Novos kursoppgang ble uansett nær null, mens Septernas børsverdi bykset med hele 54 prosent.

Generelt var det lite fart i den europeiske aksjehandelen, og den brede Stoxx 600-indeksen falt 0,2 prosent. Burberry Group trosset nedturen. Aksjen steg med nesten 16 prosent, etter at det britiske motehuset meldte at nesten en femtedel av de ansatte, rundt 1.700 personer, skal få sparken, som del av et større, flerårig program for å senke utgiftene. Det ble også kjent at inntektene i årets første tre måneder sank med 6 prosent fra samme periode året før, hvilket var noe mindre enn ventet. Nedturen var særlig ille i det asiatiske markedet, men selv i USA svekket omsetningen seg med 4 prosent.

For øvrig ble det kjent at handelsplattformen eToro skal selge aksjer for 52 dollar stykket i forbindelse med sin børsnotering. Selskapet hadde tidligere snakket om et intervall på 46–50 dollar.