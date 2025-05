Rally i børsrakett etter onsdagens tall

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.535,09 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,32 dollar, ned 0,5 prosent. Equinor falt 0,7 prosent til 242,10 kroner, Aker BP gikk opp 0,9 prosent til 241,90 kroner mens Vår Energi falt 0,1 prosent til 29,56 kroner.

I 2025 forventer Opec en global olje-etterspørsel på 105 millioner fat pr. dag, noe som er en nedjustering fra 105,05 millioner fat pr. dag i forrige månedsrapport.

Norbit økte inntektene med 29 prosent til 522 millioner kroner i første kvartal. Samtidig omtaler ledelsen årets vekstmål som konservativt.

– Norbit er godt posisjonert for å møte økende etterspørsel på tvers av alle forretningsområder, sier konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet. I løpet av onsdagens handel klatret aksjen 11,2 prosent til 170,20 kroner, og har med det gitt en total avkastning på 80 prosent hittil i år.

Styret i oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å dele ut et utbytte på 1,7 kroner pr. aksje for første kvartal – tilsvarende rundt 880 millioner kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag. Driftsinntektene var på 1,36 milliarder euro i kvartalet, mot 1,33 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Aksjen endte uforandret på 189,20 kroner.

Kongsberg Gruppen la på seg 1,0 prosent og endte på 1.619,00 kroner. USA øker nå presset, og vil ha et nytt mål på fem prosent for Nato-landene. Nato-sjef Mark Rutte skal også nylig ha uttalt et ønske om å øke målet til fem prosent.

I første kvartal fikk Bewi et driftsresultat på minus 2,9 millioner euro, to millioner euro svakere enn året før, mens resultatet før skatt endte på minus 13,4 millioner euro, ned fra minus 11,6 millioner i fjor. Aksjen klatret 2,7 prosent til 23,10 kroner.

Per Grieg jr. har meddelt Grieg Seafoods valgkomité at han stiller styreplassen sin til disposisjon for å slippe nye krefter til. Han har over tre tiår bygget Grieg Seafood opp til å bli verdens 9. største lakseoppdretter. Aksjen gikk opp 8,6 prosent til 73,70 kroner.

Norconsult hadde et driftsresultat på 329 millioner kroner i første kvartal, opp fra 145 millioner året før, mens resultatet før skatt økte til 333 millioner, opp fra 139 millioner. Ledelsen er ikke fornøyd med inntjeningen, og setter i gang nye tiltak for å bedre lønnsomheten. Aksjen falt 3,4 prosent til 45,70 kroner.