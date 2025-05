Saken oppdateres i løpet av handelsdagen.

Wall Street følger tirsdagens opptur og åpnet forsiktig opp i åpningsminuttene onsdag. I løpet av den siste handelstimen står de to av tre toneangivende indeksene i rødt, mens teknologiselskapene fortsetter den sterke seiersrekken.

Slik står det til på New York-børsen i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 faller marginale 0,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er ned 0,2 prosent. Tek-indeksen Nasdaq ligger i tet og stiger 0,5 prosent hittil.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 18,22.

UnitedHealth faller videre

Tirsdag stupte UnitedHealth nesten 18 prosent etter at konsernsjef Andrew Whitty meldte at han går av på grunn av personlige årsaker. Samtidig valgte selskapet å droppe prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene.

Onsdag steg aksjen 2,8 prosent i åpningsminuttene, men står nå i rødt og faller 0,2 prosent. Aksjen er ned rundt 38 prosent hittil i år.

Boeing flyr høyt om dagen

Flyprodusent Boeing annonserte onsdag at de har vunnet sin største flyordre noensinne med flyselskapet Qatar Airways.

Kontrakten, som er på 210 langdistansefly, inkluderer blant annet 130 Dreamlinere og 30 777X-fly og er verdsatt til 96 milliarder dollar, ifølge Det hvite hus. Avtalen ble signert i Doha med president Donald Trump og Qatars emir til stede, melder Bloomberg.

Markedet sender Boeing-aksjen opp 0,4 prosent på nyheten.

Makro

Tirsdag ble det offentliggjort inflasjonstall som var bedre enn forventet.

«Selv om tollsatsene ble innført i april, vil trolig de fleste varer som er solgt i april ha blitt importert før tollsatsene ble økt, og dermed er det for tidlig å trekke noen konklusjoner rundt hvor stort innslag dette vil ha på prisveksten. Mai-tallet vil sånn sett være mer interessant, samtidig som også det vil være relativt tidlig – prisutslag tar noe mer tid og dukker som oftest gradvis opp i tallene», skriver DNB Carnegie i en rapport.