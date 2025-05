Kraftig resultatfall i første kvartal

Okeanis Eco Tankers Corp. (OET) leverte svakere resultater i første kvartal 2025 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge selskapets ferske resultatrapport. Inntektene endte på 80,1 millioner dollar, ned fra 111,1 millioner dollar i første kvartal 2024. Overskuddet falt tilsvarende fra 41,6 millioner dollar til 12,6 millioner dollar.

– Resultatet per aksje endte på 0,39 dollar, sammenlignet med 1,29 dollar samme kvartal i fjor, ifølge OET.

Driftskostnadene for skipene holdt seg relativt stabile, med 10,5 millioner dollar i årets første kvartal, mot 10,6 millioner dollar året før. Selskapet satt igjen med 43 millioner dollar i kontanter ved utgangen av kvartalet, ned fra 54,3 millioner dollar ved utgangen av 2024.

Blant de alternative resultatmålene rapporterte selskapet en justert EBITDA på 32,5 millioner dollar, og en justert fortjeneste på 11,4 millioner dollar. Den gjennomsnittlige flåteinntekten (TCE) var på 38.500 dollar per driftsdag, med henholdsvis 38.000 dollar og 39.200 dollar for VLCC- og Suezmax-skip.

– For andre kvartal så langt har vi sikret 72 prosent av VLCC-spotdagene til en gjennomsnittlig TCE-rente på 46.700 dollar per dag, ifølge OET.

– Vi har også sikret 64 prosent av tilgjengelige Suezmax-spotdager til en gjennomsnittlig TCE-rente på 50.600 dollar per dag, ifølge OET.

Selskapet kunngjorde også at de vil utbetale et utbytte på 0,32 dollar per aksje til aksjonærene. Utbetalingen skjer 12. juni 2025 til aksjonærer registrert per 3. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med 2. juni på Oslo Børs og fra 3. juni på NYSE.

– Dividende til aksjonærer registrert i Euronext VPS vil utbetales i NOK og forventes distribuert rundt 17. juni 2025, ifølge OET.