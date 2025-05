Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Gründer Steffen Kirknes og konsernsjef Per-Jørgen Weisethaunet er nå blitt milliardærer begge to på børseventyret Norbit.

Det Trondheim-baserte teknologiselskapet har gjort det best på Oslo Børs de seneste tre årene, med en avkastning på mer enn 1.300 prosent. Onsdag skjøt aksjen ekstra fart da Norbit la frem langt bedre kvartalstall enn ventet.

Torsdag legger finansminister Jens Stoltenberg frem revidert nasjonalbudsjett . Harald Hauge, skatteadvokat og partner i Wikborg Rein, forventer valgflesk om skatt.

Hauge føler seg trygg på at det kommer noe som viser at regjeringen bryr seg om velgerne sine, gjerne i begge randsoner. Han påpeker at det er viktig å kunne gi litt gratis valgflesk før statsbudsjettet til høsten.

Morten Østberg skrøt av et kjempelån fra en utenlandsk bank for å redde toppselskapet Østbergs fra konkurs . Bak lånet på 137,7 millioner kroner sto imidlertid storsvindleren Shakeel Muzaffar.

Samlet overførte Østberg 1 million kroner til Muzaffar for gigantlånet, men lånet fikk han aldri. Og toppselskapet Østbergs gikk konkurs høsten 2021.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norsk elbilforening, som krever bare elektriske biler på norske veier om 15 år.

Tar vi med varebiler, lastebiler og andre elbiler, er en fjerdedel av bilparken nå elektrifisert. Det vil ikke være veldig vanskelig å nå bare elbiler på veiene i 2040, hvis Stortinget vil, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

AF Gruppen: Kl. 07.00, Helsfyr Atrium kl. 08.30, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

B2 Impact: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.30

Cavendish Hydrogen: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Lifecare: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 10.00, webcast

Moreld: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

M Vest Water: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

BioFish Holding: Kl. 07.30

Elektroimportøren: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Hafnia: Kl. 07.30, webcast kl. 14.30

Kid: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Huddly: Webcast kl. 08.00

Scana: Kl. 08.00, hos Norne i Bergen kl. 10.00, webcast

Nordic Aqua Partners: Webcast kl. 08.30

Cyviz: Webcast kl. 09.00

Aprila Bank: Webcast kl. 10.00

Archer: Hos Arctic kl. 10.30, webcast

Argeo: Webcast kl. 11.00

Lytix Biopharma: Webcast kl. 11.15