Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8, 0] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at teknologiaksjene har gjort et kraftig comeback denne uken, og at de største selskapene igjen har tatt styringen på børsene.

«På toppen troner Nvidia – nå verdens mest verdifulle selskap – som selve symbolet på optimismen knyttet til kunstig intelligens, datakraft og fremtidens globale infrastruktur», skriver Berntsen.

Han trekker også frem at uken vi nå er i ferd med å legge bak oss, i all hovedsak har handlet om Trumps tur til Midtøsten sammen med de mest innflytelsesrike amerikanske selskapene. Turen startet i Saudi-Arabia, deretter gikk den til Qatar, før den avsluttes i dag i De forente arabiske emirater.

«En rekke betydelige kontrakter er allerede signert, men flere er ventet å komme de neste dagene. Det er for øvrig naturlig å anta at Trumps «dealmaking week» vil føre med seg økt aktivitet innen generell M&A aktivitet. Dette vil i så måte være godt nytt, ettersom kapitalmarkedene nærmest har vært stengt for transaksjoner grunnet betydelig geopolitisk usikkerhet», skriver analytikeren.

Asia

De største børsene i Asia faller torsdag morgen. I Japan faller Nikkei 1,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,14 prosent.

Shanghai Composite er ned 0,42 prosent, CSI 300 går tilbake 0,60 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,24 prosent.

«Selv om markedene i stor grad har priset inn tollrelatert makrostress, er vi fortsatt var for at det skal komme en andre bølge av volatilitet, denne gangen drevet av finanspolitisk usikkerhet og svekkede amerikanske data», skriver Citi i en rapport, ifølge CNBC.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er torsdag morgen ned 2,10 prosent til 64,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,17 prosent på 61,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

På Wall Street steg samleindeksen S&P 500 0,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,2 prosent. Tech-indeksen Nasdaq steg med 0,7 prosent.

De såkalte «Magnificent Seven»-aksjene har blant annet bidratt til oppturen. Alphabet, morselskapet til Google, steg 3,7 prosent onsdag, mens Amazon falt 0,5 prosent. Meta-aksjen steg 0,5 prosent, mens Tesla steg 4,1 prosent.

Nvidia steg 3,9 prosent onsdag etter gårsdagens nyheter om at Nvidia vil sende 18.000 av sine AI-brikker til Saudi-Arabia. Brikke-konkurrenten AMD steg 4,7 prosent etter nyheten om at selskapet lanserer et tilbakekjøpsprogram for aksjen onsdag.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.535,09 poeng.

Norbit økte inntektene med 29 prosent til 522 millioner kroner i første kvartal. Samtidig omtaler ledelsen årets vekstmål som konservativt. I løpet av onsdagens handel klatret aksjen 11,2 prosent til 170,20 kroner, og har med det gitt en total avkastning på 80 prosent hittil i år.

Per Grieg jr. har meddelt Grieg Seafoods valgkomité at han stiller styreplassen sin til disposisjon for å slippe nye krefter til. Han har over tre tiår bygget Grieg Seafood opp til å bli verdens 9. største lakseoppdretter. Aksjen gikk opp 8,6 prosent til 73,70 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

AF Gruppen: Kl. 07.00, Helsfyr Atrium kl. 08.30, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

B2 Impact: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.30