På en morgen preget av resultatrush og revidert nasjonalbudsjett, falt Oslo Børs i åpningen. Nå har stemningen imidlertid snudd opp.

Kl. 11.27 står hovedindeksen i 1.535,50, opp 0,03 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Resultatrush

En hel rekke selskaper har torsdag lagt frem kvartalstall.

Hexagon Composite leverte lavere inntekter og resultatfall i første kvartal. Det sender aksjen ned 5,72 prosent til 18,48 kroner, og siden nyttår er aksjen nå ned 59,43 prosent.

Også Hafnia faller etter tall, og aksjen er nå ned 3,79 prosent til 52,30 kroner. Produkttankrederiet meldte om kraftig inntektsfall, men har stor tro på markedet og betaler 80 prosent av resultatet i utbytte.

Særlig mye bedre går det heller ikke for Okeanis Eco Tankers , som faller 4,85 prosent til 245,00 kroner på Oslo Børs. Selskapets inntekter falt betydelig i første kvartal, og det samme gjorde bunnlinjen.

Også Kid står i rødt etter kvartalstall, og aksjen er nå ned 5,26 prosent til 147,80 kroner. Den svenske interiørkjeden Hemtex sørger for en hyggelig inntektsvekst, men tapene for kjeden øker.

Cavendish er børsvinner den siste måneden, men inntektene stupte i første kvartal, samtidig som ordreinngangen var lavere enn ventet. Aksjen faller nå 26,03 prosent til 8,58 kroner, men er fortsatt opp voldsomme 72 prosent den siste måneden.

En av få lyspunkter blant dagens resultatfremleggelser er Lerøy Seafood , som kunne melde om resultathopp i første kvartal. Oppdrettskjempen fikk et operasjonelt driftsresultat på 1.049 millioner kroner i første kvartal, opp fra 842 millioner i fjor. Det sender aksjen opp 3,03 prosent til 47,64 kroner.

Andre bevegelser

Oppgangen fortsetter for Kongsberg Gruppen, som styrkes for tredje dag på rad. Aksjen stiger 2,10 prosent til 1.653,00 kroner, og er dermed hittil i år opp over 31 prosent.

USA øker nå presset , og vil ha et nytt mål på fem prosent for Nato-landene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier nå at Norge er positive, men forventer strid i Nato.

Norbit endte onsdag opp 11,2 prosent etter å ha lagt frem tall som viste en inntektsvekst på 29 prosent. Torsdag fortsetter oppgangen, og aksjen styrkes nå ytterligere 4,94 prosent til 178,60 kroner. Siden nyttår er den nå opp 86 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er torsdag formiddag ned 3.75 prosent til 63,57 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,07 prosent på 60,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er opp 0,08 prosent til 238,50 kroner, mens Aker BP faller 2,15 prosent til 236,70 kroner. Vår Energi svekkes 1,49 prosent til 29,12 kroner.

DNO har torsdag lagt frem førstekvartalstall, og økte driftsresultatet betraktelig sammenlignet med forrige periode. Aksjen faller likevel 2,46 prosent til 12,43 kroner.