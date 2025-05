Mangemilliardær frykter børsfall

Den amerikanske hedgefund-milliardæren Steve Cohen utelukker ikke at New York-børsen kan teste bunnen fra april igjen etter den siste tids opptur på Wall Street.

– Jeg forventer ikke et betydelig fall. Jeg tror det er mulig vi kan gå tilbake mot bunnen, som er 10-15 prosent lavere, så det er ingen katastrofe, uttalte Cohen på Sohn Investment Conference i New York, ifølge CNBC.

Verdens 95. rikeste person

Steve Cohen er grunnlegger av hedgefondet Point72 og eier av baseball-laget New York Mets. Finansmagasinet Forbes estimerer at han har en personlig formue på 21,3 milliarder dollar, tilsvarende 221 milliarder kroner, noe som gjør Cohen til den 95. rikeste personen i verden.

Nedturen i april er hentet inn

Uttalelsen kom etter at USA og Kina besluttet å midlertidig sette gjensidige tollsatser på pause og innlede en 90-dagers forhandlingsperiode, noe som har ført til en solid oppgang i aksjemarkedet. Børsfallet i april er allerede hentet inn.

Nå er S&P 500-indeksen så vidt i pluss for året, mens Dow Jones og Nasdaq er ned henholdsvis 1,2 prosent og 0,9 prosent.

– Det Trump nylig gjorde hever gulvet og eliminerer kanskje det mest dystre scenarioet, understreker Cohen.

Resesjonsrisiko

Den styrtrike investoren uttalte også at markedet føles «på topp» akkurat nå. Han mener det fortsatt er en moderat risiko for at USA kan tippe inn i en resesjon, selv om de kinesiske tollsatsene har blitt kuttet.

– Vi er ikke i resesjon ennå. Vi tror det er omtrent 45 prosent mulighet for resesjon, uttaler Cohen, ifølge CNBC.