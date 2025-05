Nordea er tiltalt for brudd på den danske hvitvaskingsloven fra 2012 til 2015. I rettssaken som skal gå fram mot sommeren neste år, er de tiltalt av Danmarks nasjonale enhet for særlig kriminalitet NSK.

Ifølge tiltalen har banken hatt mangelfull kontroll med tusenvis av transaksjoner for til sammen 26 milliarder danske kroner.

Transaksjonene har vært usedvanlig store med uvanlige mønstre. Kundene har ikke hatt tilknytning til Danmark, og pengene skal ha gått gjennom skatteparadiser. Hvis Nordea dømmes, risikerer de en bot på 6,5 milliarder danske kroner, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Nordea har erkjent at det i perioder ikke har vært gode nok systemer og prosesser for å bekjempe økonomisk kriminalitet, men de mener ikke at de har brutt loven.

– Vi etterstrebet allerede den gangen å gjøre mer enn loven krevde. Hadde vi hatt de systemene vi har nå, kunne vi gjort en bedre jobb, men de fantes bare ikke den gangen. Men det er ikke det samme som å si at man har gjort noe straffbart, sier sjefjurist Anders Holkmann Olsen i Nordea Danmark til Børsen.

Sommeren 2024 inngikk banken forlik med amerikanske myndigheter og måtte betale en bot på 35 millioner dollar, rundt 360 millioner kroner. Også den saken gjaldt manglende bekjempelse av hvitvasking.