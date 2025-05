Aktivistinvestor Elliott: Langer ut mot Trump

Aktivistinvestor Elliott Management, grunnlagt og ledet av den republikanske donoren Paul Singer, skriver i et brev til sine investorer at Trump-administrasjonens økonomiske program kan undergrave tilliten til dollaren og gjøre USA mindre attraktivt for investeringer, melder Financial Times.

«Kapitalflukt» og et «betydelig» verdifall på både valutaen og amerikanske eiendeler er ordlyden Elliott bruker om Trump-programmet.

Brevet ble sendt ut i slutten av april – etter 90-dagerspausen – og hevder at tolltiltakene som administrasjonen vurderte, «sannsynligvis var mer inngripende enn de som forverret den store depresjonen på 1930-tallet».

– Massivt overvurdert aksjemarked

«Slike tollsatser vil føre til en langvarig, komplisert prosess med forhandlinger, gjengjeldelse og usikkerhet for bedrifter over hele verden», heter det i brevet.

Om det kraftige fallet i aksjemarkedet etter Liberation Day, sier Elliott at «episoden understreket skjørheten i et massivt overvurdert aksjemarked».

«Markedsstress avslører svakheter i selskaper som trenger kursendring,» skriver aktivistinvestoren.

Elliott, som forvalter 73 milliarder dollar, har tidligere kritisert Det hvite hus. Tidligere i år advarte det om at Trumps støtte til kryptovalutaer bidro til spekulativ mani i markedene.

Singer har vært en stor bidragsyter til det republikanske partiet de siste årene, og donerte 56 millioner dollar til partiets kandidater i forrige valgsyklus, ifølge nettstedet OpenSecrets.

Trumps politikk har også møtt kritikk fra andre profilerte aktører på Wall Street. Blant dem er Ken Griffin, Bill Ackman og Stanley Druckenmiller, som alle har uttrykt skepsis til tollregimet.