Tollsatser rammer salget

De fleste europeiske børsindeksene fikk et beskjedent løft torsdag, og Stoxx 600 var opp med 0,3 prosent. På Frankfurt-børsen var Thyssenkrupp den største taperen, med et kursfall på nesten 13 prosent. Det tyske industrikonglomeratet sjokkerte markedet med et 90 prosent fall i driftsresultatet i første kvartal, hovedsakelig grunnet svak omsetning og lave priser.

Ledelsen forklarte at økonomisk usikkerhet som følge av nye tollavgifter reduserer etterspørselen, særlig i bil- og stålbransjen. Thyssenkrupps virksomhet som bygger krigsskip og annet militært utstyr økte imidlertid lønnsomheten med 24 prosent.

I USA kom det ferske kvartalstall fra Walmart, verdens største burikkjede. Inntektene var omtrent på linje med analytikernes forventninger, men inntjeningen på 61 cent per aksje oversteg konsensusestimatet med 3 cent. For hele året spår konsernet fremdeles en salgsvekst på 3–4 prosent, men ledelsen varslet at Trumps nye tollavgifter kan føre til prisøkninger allerede senere i mai. Finansdirektøren la til at tollsatsene fortsatt er for høye, selv etter at presidenten reverserte flere av dem. Aksjen var ved halv fem-tiden ned med 3 prosent.

Deere & Co. steg derimot med nærmere 5 prosent, etter å ha meldt om overraskende høye topp- og bunnlinjetall i første kvartal – selv om omsetningen var 6,2 prosent lavere enn i samme periode året før. Produsenten av jordbruks- og anleggsmaskiner forklarte at renteoppgang og prisfall på jordbruksprodukter har svekket etterspørselen blant bøndene. Også Trumps tollavgifter ble nevnt som en negativ faktor, og resultatprognosen for hele året ble justert fra 5–5,5 milliarder dollar til 4,75–5,5 milliarder dollar.

På makrofronten ble det kjent at USAs detaljhandel økte med 0,1 prosent fra mars til april, mens null endring var ventet. Veksten var den laveste siden februar. En annen rapport viste at landets produsentprisindeks sank med 0,5 prosent i samme periode, til tross for høyere tollsatser på mange importerte varer. En 0,2 prosents oppgang var ventet.