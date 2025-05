Saken oppdateres i løpet av handelsdagen.

New York-børsen falt i åpningsminuttene torsdag, men har i ettermiddagstimene reversert tapene. Nå står samtlige av de ledende indeksene i grønt.

Slik står det til på Wall Street i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,3 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er opp 0,6 prosent. Tek-indeksen Nasdaq snur og faller 0,3 prosent hittil.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3 prosent til 18,07.

UnitedHealth-aksjen blør for tredje dag på rad

Tirsdag stupte UnitedHealth nesten 18 prosent etter at konsernsjef Andrew Whitty meldte at han går av på grunn av personlige årsaker. Samtidig valgte selskapet å droppe prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene.

Onsdag falt aksjen 1,1 prosent og kort tid etter at torsdagens handel tok til stuper aksjen ytterligere 10,6 prosent. Ifølge CNBC melder The Wall Street Journal at UnitedHealth nå blir etterforsket av justisdepartementet for mulig Medicare-svindel.

– UnitedHealth Group er i en krise som tilsynelatende ikke tar slutt. Investorer forbereder seg på mer turbulens etter rapportene om justisdepartementets etterforskning, sier Susannah Streeter i finansselskapet Hargreaves Lansdown til CNBC.

Aksjen omsettes nå for 266,89 dollar, ned 11,6 prosent.

Resesjon?

Den amerikanske hedgefund-milliardæren Steve Cohen utelukker ikke at New York-børsen kan teste bunnen fra april igjen etter den siste tids opptur på Wall Street.

– Jeg forventer ikke et betydelig fall. Jeg tror det er mulig vi kan gå tilbake mot bunnen, som er 10-15 prosent lavere, så det er ingen katastrofe, uttalte Cohen på Sohn Investment Conference i New York, ifølge CNBC.

Den styrtrike investoren uttalte også at markedet føles «på topp» akkurat nå. Han mener det fortsatt er en moderat risiko for at USA kan tippe inn i en resesjon, selv om de kinesiske tollsatsene har blitt kuttet.

– Vi er ikke i resesjon ennå. Vi tror det er omtrent 45 prosent mulighet for resesjon, uttaler Cohen, ifølge CNBC.

JPMorgen Chase sin adm.direktør, Jamie Dimon, sa torsdag at ikke han heller «kan utelukke en resesjon på dette tidspunktet», skriver YahooFinance.

– Hvis det er resesjon vet jeg ikke hvor stor eller hvor lenge den varer. Forhåpentligvis unngår vi det, sa Dimon i et intervju til Bloomberg.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA var på minus 0,5 prosent på månedsbasis i april, etter flat utvikling måneden før. På årsbasis var prisveksten i april på 2,4 prosent, ned fra 3,4 prosent i mars. På forhånd var det ventet en prisvekst på pluss 0,2 prosent på månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Fallet på månedsbasis omtales som det største siden april 2020.