Nasdaq brøt seiersrekke på Wall Street

New York-børsen falt i åpningsminuttene torsdag, men reversert tapene i ettermiddagstimene. Ved stengetid stod de toneangivende indeksene blandet. Blant de selskapsspesifikke nyhetene i dag falt UnitedHealth kraftig for tredje dag på rad, mens Walmart varslet økte priser som følge av Trump sitt tollregime.

Slik gikk det på Wall Street torsdag:

Samleindeksen S&P 500 steg 0,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,7 prosent. Tek-indeksen Nasdaq snudde og falt 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 18,07.

Aksjonærene fikk juling, igjen

Tirsdag stupte UnitedHealth nesten 18 prosent etter at konsernsjef Andrew Whitty meldte at han går av på grunn av personlige årsaker. Samtidig valgte selskapet å droppe prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene.

Onsdag falt aksjen 1,1 prosent og kort tid etter at torsdagens handel tok til stuper aksjen ytterligere 10,6 prosent. Ifølge CNBC melder The Wall Street Journal at UnitedHealth nå blir etterforsket av justisdepartementet for mulig Medicare-svindel.

– UnitedHealth Group er i en krise som tilsynelatende ikke tar slutt. Investorer forbereder seg på mer turbulens etter rapportene om justisdepartementets etterforskning, sier Susannah Streeter i finansselskapet Hargreaves Lansdown til CNBC.

Aksjen ble omsatt for 274,07 dollar, ned 11 prosent torsdag.

Utsetter AI-modell

Zuckerberg sitt Meta meldte torsdag kveld at selskapet utsetter lanseringen av sin nye AI-modell Behemoth. Dette melder The Wall Street Journal.

Det rapporteres om at selskapets ingeniører sliter med å forbedre gigantprosjektets kapasitet, og at de ansatte har stilt spørsmål ved hvor god den nye språkmodellen egentlig er.

Behemoth er en del av Metas AI-program, som kalles Llama 4, og skal konkurrere med andre språkmodeller, som OpenAIs Chat GPT. Modellen skulle opprinnelig slippes i april, men er nå utsatt til høsten.