Navn: Jonas Ström (53), konsernsjef i meglerhuset ABG Sundal Collier Skilt, tre gutter på 15, 21 og 23 år samt golden retriever-tispen Juni.

Aktuell fordi: ABG har startet Private Banking i Sverige. Skal også rulles ut i Norge.

Viktigste milepæl: – Det definerende øyeblikket da jeg i november 2008 ble arbeidsledig etter at vi bestemte oss for å legge ned hedgefondet vårt. På det tidspunktet hadde vi to små barn og stort huslån. Da lærte jeg at det bare gjelder å ta tak og søke jobb der det fins. Dette er noe jeg sier til studenter på karrieredager. Jeg fikk jobb som kredittanalytiker hos Öhmans. Det var via den jobben at jeg ble kontaktet av ABG.

Beste investering: – ABG-aksjen. Det er snakk om en syv- eller åttegangeren av pengene hvis jeg skulle ha solgt i dag, men det har jeg ikke tenkt å gjøre.

Dårligste investering: – To pre-IPO-er i 2021, altså unoterte investeringer. Begge selskapene er nå konk. Det var ganske store beløp.

Best på: – Å få ting til å skje. Jeg er en doer og er god til å få folk til å dra i samme retning.

Dårligst til: – Jeg er en ekstremt ussel taper og får for eksempel ikke bli med på spill med familien. Jeg kan heller ikke se IFK Göteborg spille kamper.

Min hverdag: – Jeg står opp ganske tidlig og er ikke først på jobben. Jeg starter dagen hjemme og leser mye, nyheter og tidsskrifter, og oppdaterer meg på hva som har skjedd og reflekterer litt. Noen ganger blir jeg sittende for lenge, fordi noe fester seg. Etterpå tar jeg Juni til “dagis”, hunde-kindergarten, hvis ikke noen andre har gjort det. Dagene er stort sett fylt med møter. Jeg elsker å pitche ideer og snakke om hvordan vi kan vinne kundenes tillit. Lager mat hjemme hvis jeg har barna – egentlig bare han på 15 år. De andre klarer seg selv.

Hobby: – Alpint og løping. Jeg har et sted i Åre. Senest i påsken var vi der. Jeg har overtro på egne fysiske evner. Jeg har vært skadet litt for mye de siste årene. Løping er en bra ventil. Jeg kan ikke ha pulsklokke – det er ikke bra for konkurransehjernen min.