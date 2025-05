Nytt børsfall i Tokyo og Hongkong

Med et par unntak, faller de fleste børsene i Asia fredag morgen. På Wall Street falt teknologitunge Nasdaq torsdag kveld etter flere dager med oppgang.

I Japan er Nikkei ned 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,07 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske økonomien krympet 0,2 prosent i første kvartal. Over året var det en nedgang på 0,7 prosent. På forhånd hadde økonomene ventet et fall på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.

Tallene kommer på et tidspunkt hvor landet er i handelsforhandlinger med USA, og de innledende samtalene mellom de to partene foreløpig ikke har resultert i noen avtale.

Ellers svekkes Shanghai Composite i Kina 0,52 prosent, CSI 300 er ned 0,57 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller tilbake 0,81 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes derimot 0,22 prosent. I India er Nifty 50 ned 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,54 prosent, mens Straits Times svekkes 0,18 prosent.