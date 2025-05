Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at stemningen på verdens børser har bedret seg betraktelig den siste tiden.

«Ikke minst på Wall Street, hvor teknologiaksjene igjen har vist vei og løftet de brede indeksene. Nvidia, Apple, Microsoft og andre giganter har vært sentrale drivkrefter – og nettopp det har fått mange til å rope varsko», skriver analytikeren.

Berntsen peker på at mange kritikere spør om det er sunt at så få selskaper utgjør en så stor del av markedet.

«Bekymringen er forståelig. Når én sektor – eller enda verre, en håndfull selskaper – får dominere globale indekser, øker det teoretisk den systematiske risikoen. Spesielt i passive investeringsstrategier, hvor kapitalen følger indeksvekting blindt.», skriver han, men spør samtidig om konsentrasjonsfrykten reell – eller ser vi på et skjevt bilde?

«Begrepet «teknologiselskap» er i dag blitt en samlebetegnelse for selskaper som ofte er mer komplekse og sammensatte enn navnet tilsier. Er Apple egentlig et teknologiselskap – eller er det et globalt konsumselskap med en lojal brukerbase og stabile inntektsstrømmer? Hva med Amazon, som driver både detaljhandel, logistikk, reklame og nettsky?», skriver Berntsen.

Analytikeren trekker frem at Warren Buffett, kjent for sin edruelige tilnærming til investering, adresserte nettopp dette da han i 2016 kjøpte seg kraftig opp i Apple.

«Han kalte det ikke et teknologiselskap, men snarere et konsumselskap i teknologisk innpakning – på grunn av kundelojaliteten, repeterbare inntekter og skalerbarheten i økosystemet. I dette lyset blir påstanden om «for høy sektorkonsentrasjon» mindre presis. Mange av selskapene som klassifiseres som teknologiselskaper, er i realiteten multisektorielle – og nettopp derfor også delvis diversifiserte», påpeker Berntsen.

Asia

Med et par unntak, faller de fleste børsene i Asia fredag morgen. På Wall Street falt teknologitunge Nasdaq torsdag kveld etter flere dager med oppgang.

I Japan er Nikkei ned 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,07 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske økonomien krympet 0,2 prosent i første kvartal. Over året var det en nedgang på 0,7 prosent. På forhånd hadde økonomene ventet et fall på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.

Ellers svekkes Shanghai Composite i Kina 0,52 prosent, CSI 300 er ned 0,57 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller tilbake 0,81 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er fredag morgen opp 0,36prosent til 64,76 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,70 prosent på 62,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,48 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

New York-børsen falt i åpningsminuttene torsdag, men reversert tapene i ettermiddagstimene. Ved stengetid stod de toneangivende indeksene blandet.

Samleindeksen S&P 500 steg 0,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,7 prosent. Tek-indeksen Nasdaq snudde og falt 0,2 prosent.

Tirsdag stupte UnitedHealth nesten 18 prosent etter at konsernsjef Andrew Whitty meldte at han går av på grunn av personlige årsaker. Samtidig valgte selskapet å droppe prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene. Aksjen falt torsdag nye 11 prosent.