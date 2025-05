Lastet opp med børstaper – ned 53% siste måned

Ole Andreas Halvorsens Viking Global Investors meldte i går kveld inn sin 13F-innlevering som viser børsnoterte posisjoner pr. 31. mars 2025.

For om lag ett kvartal siden ble det kjent at fondet hadde dumpet Tesla-aksjene sine, som i september 2024 var verdt 114 millioner dollar. Nå viser innleveringen at hedgefondet har kjøpt tilbake aksjene – 350.084 stykker verdt om lag 91 millioner dollar. Det utgjør 0,29 prosent av porteføljen ifølge Whalewisdom, og er fondets 67. største posisjon.

Fjerde største aksje ned 53% siste måned

Finansavisen omtalte ved forrige 13F-innlevering at Halvorsen og Warren Buffett tilsynelatende var uenige om finansaksjer, da førstnevnte lastet ytterligere opp i løpet av fjerde kvartal 2024, og alle de fem største (synlige) posisjonene var innen finansektoren. Buffett solgte samtidig ned i Bank of America, samt 70 prosent av andelen i Citigroup – som nå er fullstendig ute av porteføljen. Det er nå også solgt 48,66 millioner BofA-aksjer.

De ferske tallene viser at Halvorsen nå har tre av sine største posisjoner i finans: UBS, Charles Schwab og Bank of America. I førstnevnte ble det økt med 10,42 millioner aksjer, som bringer aksjeposten til 37,86 millioner aksjer verdt 1,47 milliarder dollar. Også i de to andre, inkludert BofA som Buffett solgte mer av, ble det gjort ytterligere kjøp i første kvartal.

Det er også nevneverdig at den fjerde største aksjen til Viking Global pr. 31. mars var UnitedHealth, som har stupt 53 prosent den siste måneden. Det er ikke kjent for Finansavisen om Halvorsen fortsatt sitter i aksjen, men i løpet av første kvartal ble posisjonen økt med 237.000 aksjer til omkring 2,14 millioner aksjer verdt 1,12 milliarder dollar.