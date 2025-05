Oslo Børs viser forbausende styrke og legger bak seg nok en råsterk børsuke – bredt fordelt blant de ulike sektorene. Hovedindeksen kan skilte med en ukesoppgang på hele tre prosent, noe som gir en årsoppgang på godt over ni prosent. Investorene bryr seg overhodet ikke om en verdensøkonomi som på rund baut står overfor tolltariffer og geopolitiske spenninger – ei heller at enkelte toneangivende investorer nå peker på at det er vanskeligere enn på lenge å finne fundamentalt sett attraktive kjøpscase på Oslo Børs. Det var nettopp dette investor Peter Hermanrud nylig påpekte i et intervju med Finansavisen. Det gir klare føringer om at børsen nå i større grad styres av en investormasse preget av begjær og grådighet – mer enn at kalkulatoren legges til grunn.

Uansett hvordan man snur og vender på det – børstrykket er som det er. Når så også Wall Street i så stor grad har våknet til liv igjen, gis det rammer for at Oslo Børs skal videre opp. Rekorder settes altså fortløpende, men uten at noen massiv analytikerstøtte eller pengepolitiske stimulanser ligger til grunn. Dermed ser man konturene av at børsen her hjemme beveger seg mot et høyrisikonivå. Fortsetter de siste ukenes børstrender, beveger Oslo Børs seg inn i et farlig korreksjonsterritorium.

Oppgangen enkelte sektorer kan skilte med, mener vi likevel kan forsvares ut fra nøktern fundamentalanalyse. Sparebanksektoren løftes nær ukentlig på Oslo Børs – noe vi mener er berettiget, med tanke på en serie sterke kvartalstall pepret med solide rentenettoer, lave utlånstap og føringer om fortsatt høye dividender. Dagens kvartalstall fra SpareBank 1 Nord-Norge føyer seg inn i rekken, med et resultat før skatt på over én milliard kroner – vel ti prosent opp målt mot samme kvartal i fjor. Optimismen råder i nord, noe som gir gode utsikter for bankens egenkapitalbevis – selv etter en utbyttejustert årsoppgang på nær 40 prosent.

– Når det går godt i landsdelen, går det godt for banken. Nord-Norge har få konkurser, og det er fortsatt arbeid til alle som ønsker det. Det gir oss et svært godt utgangspunkt for å lykkes som finanskonsern, uttalte toppsjef Hanne Karoline Kræmer ved dagens resultatfremleggelse.

Oppsummert ligger det an til en ny positiv børsuke, der sparebankene forblir en trygg havn i et aksjeklima preget av børsspekulanter.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital