Odfjell Technology stiger hele 10,9 prosent fredag. Selskapet har meldt om inntekter på 1,33 milliarder kroner og et ebitda-resultat på 193 millioner i første kvartal, mens ordrereserve oppgis til 13,1 milliarder kroner. Selskapet har også varslet sterkere inntjening i andre halvår samt et utbytte på 1,52 kroner pr. aksje.

Solstad Maritime stiger 4,9 prosent på sin første noteringdag på Oslo Børs. Rederiet ble til gjennom restruktureringen av Solstad Offshore i 2023 og fikk overført mesteparten av skipene i Solstad-flåten. Restruktureringen har vært svært lukrativ for Aker og Kjell Inge Røkke, som allerede før børsnoteringen lå an til gevinst i milliardklassen.

Public Property Invest stiger 2,7 prosent etter å ha meldt om en økning i driftsoverskuddet på 47,7 prosent i første kvartal, til 189 millioner kroner. Nettoresultatet fra eiendomsdriften økte med 78 prosent til 92 millioner . Nylig ble det kjent at Kjell Inge Røkkes TRG kommer inn på eiersiden med nær 25 prosent, i forbindelse med at Public Property Invest kjøper eiendom for 2,35 milliarder kroner av Røkke.

Les også Røkke med regnefeil Da Aker Carbon Capture solgte aksjene i SLB Capturi til Aker oppga de at transaksjonen innebar 15 prosent premium til børskursen. Men tallet inkluderte gjeld.

I toppen av vinnerlisten fredag er Vow Green Metals (VGM) – aksjen er opp hele 64 prosent. Årsaken er nyheten om at HitecVision byr 192 millioner kroner for selskapet – eller 0,95 kroner pr. aksje. Torsdag var sluttkursen 0,55 kroner.

Vow, som eier cirka 25 prosent av aksjene i Vow Green Metals, stiger 9 prosent. Selskapet opplyser at det støtter VGM-transaksjonen, og at det har akseptert en redusert pris for sine aksjer på 0,70 kroner.

Standard Supply stiger 15 prosent. Selskapet hadde ingen inntekter i første kvartal, mot 1,5 millioner dollar ett år tidligere, mens kontantbeholdningen er på 5,2 millioner dollar. Selskapet opplyser at det vil fortsette å vurdere muligheter som skal maksimere de gjenværende verdiene i selskapet.

Hexagon Composites faller nye 3,1 prosent. Torsdag rapporterte selskapet om lavere inntekter og resultat i første kvartal, og guidingen ble droppet . Senere har både DNB Carnegie og Danske Bank kuttet i kursmålene, da begge mener selskapet utvikler seg tregere enn ventet.

Arctic Securities har kuttet kursmålet for BlueNord fra 760 til 710 kroner, men gjentatt en kjøpsanbefaling. Aksjen er opp 0,8 prosent til 600 kroner.

Archer faller 1,7 prosent til 23,00 kroner etter at ABG Sundal Collier har senket kursmålet fra 40 til 35 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling, mens Pareto Securities har kuttet fra 42 kroner til 37 kroner.

Techstep er ned 1,8 prosent. Selskapet har meldt om en økning i gjentagende inntekter på 7 prosent i første kvartal, til 331 millioner kroner. Det justerte ebitda-resultatet er økt med 43 prosent til 2,3 millioner kroner. Samtidig har selskapet meldt om en forlengelse av en rammeavtale med Sykehusinnkjøp til juli 2027. Avtalen er eksklusiv og gjelder levering av mobile enheter og løsninger til alle offentlige sykehus i Norge.

NRC Group har lagt frem førstekvartalstall som viser en inntektsnedgang fra 1,31 til 1,26 milliarder kroner, mens driftsresultatet er bedret fra minus 99 til minus 27 millioner. Ordrereserven oppgis til 8,88 milliarder kroner – og selskapet er fredag tildelt en ny vedlikeholdskontrakt i Finland verdt 52,5 millioner euro. Aksjen er opp 2,5 prosent.

Arendals Fossekompani faller 4,8 prosent. Selskapet har lagt frem førstekvartalstall fredag, som viser at inntektene falt fra 1,03 milliarder til 969 millioner kroner, driftsoverskuddet krympet fra 115 til 75 millioner, og resultatet før skatt endte på minus 3 millioner, mot pluss 36 millioner i første kvartal i fjor.

Jinhui Shipping and Transportation stiger 2,9 prosent på meldingen om at tørrlastrederiet har solgt et supramax-fartøy for 10,2 millioner dollar.