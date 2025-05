Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, Dow Jones er uforandret mens S&P 500 har lagt på seg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,2 prosent til 17,43.

«Enighet om en betydelig reduksjon i tollsatsene mellom USA og Kina bidro til å løfte aksjemarkedene denne uken. Samtidig aner vi at en forsiktig KI-optimisme er på vei tilbake, og tech-aksjene har hentet inn mye av det tapte. På toppen av det hele holder vekstbildet i USA seg relativt godt oppe og ukens inflasjonstall viste få tegn til at tolløkningene gir snarlig prisoppgang», skriver Nordea Markets i en oppdatering.

Makro

Boligbyggingen i USA økte med 1,6 prosent på månedsbasis i mars, til en sesongjustert årstakt på 1,36 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,37 millioner boliger.

Samtidig har det blitt kjent at importprisene økte med 0,1 prosent på månedsbasis i april. Her var det ventet en nedgang på 0,4 prosent.