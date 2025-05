Troen trumfer tallene

Sist oppdatert 20:15.

Wall Street holder stø kurs oppover etter at USA og Kina tidligere denne uken inngikk en 90 dagers våpenhvile i tollkonflikten.

Når klokken nærmer seg 14:15 i New York har Nasdaq-indeksen steget med 0,3 prosent, Dow Jones er opp 0,6 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,5 prosent.



«Enighet om en betydelig reduksjon i tollsatsene mellom USA og Kina bidro til å løfte aksjemarkedene denne uken. Samtidig aner vi at en forsiktig KI-optimisme er på vei tilbake, og tech-aksjene har hentet inn mye av det tapte. På toppen av det hele holder vekstbildet i USA seg relativt godt oppe og ukens inflasjonstall viste få tegn til at tolløkningene gir snarlig prisoppgang», skriver Nordea Markets i en oppdatering.

Så langt denne uken er S&P 500 opp 4,6 prosent, mens Dow har steget 2,6 prosent. Nasdaq har hoppet over 6 prosent siden mandag. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,1 prosent til 17,28.

Bevegelser

Flere at teknologigiangtene henger seg ikke på trenden. Meta er nede 1,3 prosent, og Apple faller med 0,1 prosent. Microsoft og Amazon er også i minus med omtrent 0,1 prosent.

– Vi tror vi går inn i et nytt markedsregime med høyere volatilitet, hvor de største teknologigigantene ikke lenger vil dominere markedets utvikling alene, sier Scott Welch, investeringssjef i Certuity til CNBC.

Kryptobørsen Coinbase stiger med 8,9 prosent etter å ha falt med nesten tilsvarende i går. Torsdag bekreftet selskapet at det amerikanske finanstilsynet (SEC) etterforsker om Coinbase har rapportert feil brukertall, noe som sendte aksjen kraftig ned. Flere analytikere på Wall Street mener kursfallet var overdrevet og ser det som en kjøpsmulighet. Novo Nordisk faller 2,4 prosent etter at selskapet kunngjorde at konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen går av. Han viser til markedsmessige utfordringer som årsak. Jørgensen, som har ledet selskapet i åtte år, blir værende en periode for å sikre en smidig overgang mens selskapet leter etter en etterfølger.

Makro

Forventet inflasjon det neste året steg til 7,3 fra 6,5 prosent, mens langsiktige inflasjonsforventninger økte til 4,6 fra 4,4 prosent.

Forbrukertilliten falt i mai, ettersom mange fortsatt frykter at inflasjonen vil holde seg høy. Universitetet i Michigans indeks for forbrukertillit sank til 50,8, ned fra 52,2 i april, det nest laveste nivået som noen gang er målt, kun slått av juni 2022, skriver CNBC.

Boligbyggingen i USA økte med 1,6 prosent på månedsbasis i mars, til en sesongjustert årstakt på 1,36 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,37 millioner boliger.

Samtidig har det blitt kjent at importprisene økte med 0,1 prosent på månedsbasis i april. Her var det ventet en nedgang på 0,4 prosent.