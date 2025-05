Kutter med 10 prosent

Federal Reserve vil redusere antall ansatte med 10 prosent over de neste par årene

– Erfaringer her og andre steder viser at det er sunt for enhver organisasjon å jevnlig ta et nytt blikk på bemanning og ressurser. Fed har gjort dette fra tid til annen når vårt arbeid, prioriteringer eller eksterne omgivelser har endret seg, sa sentralbanksjef Jerome Powell i et notat.

I 2023 hadde Federal Reserve litt under 24 000 ansatte, og en reduksjon på 10 prosent vil bringe antallet under 22 000.

Notatet kommer samtidig som Trump-administrasjonen har presset på for kostnadskutt, ledet av Elon Musk og Department of Government Efficiency. Musk har tidligere kalt Fed «absurd overbemannet.» Powell nevner verken Musk eller DOGE som årsak til bemanningsnedskjæringene.